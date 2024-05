Hôn nhân không hôn thú của Phan Như Thảo và đại gia Đức An

Năm 2015, Phan Như Thảo công khai mối quan hệ với đại gia Đức An. Kể từ đó, cô dần rút lui khỏi làng giải trí để dành thời gian cho tổ ấm của mình. Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau 8 năm chung sống và có chung một cô con gái, Phan Như Thảo và Đức An vẫn chưa tổ chức đám cưới và chưa đăng ký kết hôn. Kể từ khi quyết định chung sống, cả hai chỉ tổ chức lễ đính hôn kín đáo vào năm 2015. Chia sẻ về lý do chưa đăng ký kết hôn, cựu người mẫu Phan Như Thảo cho biết do cô... lười. Cô cho biết thêm, doanh nhân Đức An cũng nhiều lần nhắc nhở cô cùng anh làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng cô lại cho rằng chuyện này không quan trọng. Cựu người mẫu cũng cho rằng việc đăng ký kết hôn thuộc về quan điểm của từng người và khẳng định vấn đề thủ tục, giấy tờ không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của cô và doanh nhân Đức An. Sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An và sinh một cô con gái, cuộc sống của Phan Như Thảo trở nên viên mãn. Phan Như Thảo được ông xã hơn 26 tuổi cung phụng như bà hoàng, chăm sóc, chiều chuộng từ những thứ nhỏ nhất. Hiện Phan Như Thảo tập trung công việc kinh doanh chứ không theo đuổi nghệ thuật như trước đây. Khi xuất hiện ở một số sự kiện, Phan Như Thảo luôn được đại gia Đức An hộ tống. Trong cuộc sống đời thường, Phan Như Thảo cũng thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân việc được ông xã phụ giúp việc nội trợ, chăm con. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau cùng con gái trên mạng xã hội. Chuyện tình của Phan Như Thảo và Đức An nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.Xem video"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

