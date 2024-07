Hôn nhân hơn hai thập kỷ của nam ca sĩ chuyên giả gái

Long Nhật kết hôn năm 1999. Vợ của anh tên Vũ Thị Kim Ngân. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Kim Ngân sinh ra trong gia đình làm ăn lớn, có nhà mặt tiền. Vợ Long Nhật còn từng lọt top 10 Người đẹp Hải Phòng năm 1994. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Kim Ngân luôn ủng hộ Long Nhật, thậm chí đồng ý cho nam diễn viên tạo scandal đồng tính vào năm 2008 - 2009 để tìm lại sự nổi tiếng. Ảnh: Khám Phá. Do Long Nhật vướng tin đồn đồng tính, Kim Ngân gặp nhiều áp lực, từng bị sốc suýt sảy thai đứa con thứ hai. Ảnh: Arttimes. Long Nhật thú nhận, anh nịnh vợ con rất giỏi. “Ai nói tôi sến cũng được nhưng mỗi khi tôi ra khỏi nhà, tôi luôn bắt vợ con phải hôn tôi. Tôi luôn hỏi các con có thương ba không, ngày nào tôi cũng hỏi như vậy”, nam ca sĩ chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: Vietnamnet. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Long Nhật cảm ơn Kim Ngân vì đồng hành cùng anh suốt hơn hai thập kỷ. Ảnh: FB Long Nhật. Nam ca sĩ chia sẻ: "Ngân ơi! Anh cảm ơn em khi vợ chồng mình đã rất cố gắng. Bởi vì hạnh phúc đến với người ta thì chỉ cần cố gắng 1 thôi mà vợ chồng mình phải cố gắng tới 100 lần mới được. Ngoài kia quá nhiều giông bão, em lại lấy một người chồng nổi tiếng nhưng cũng quá nhiều tai tiếng, thị phi trên trời rơi xuống, người ta thêu dệt đủ điều...". Ảnh: Công An Nhân Dân Online. "...Và ngoài kia, rất nhiều người chờ đợi vợ chồng mình ra tòa ly dị, làm như vậy họ mới hài lòng hay sao đó. Nhưng cảm ơn em đã luôn nắm chặt tay anh, em luôn dặn anh là khi về tới nhà, bao nhiêu giông bão bỏ lại sau lưng. Với anh, trong gia đình chỉ có em, bố mẹ hai bên và các con”, VOH dẫn lời Long Nhật. Ảnh: Saostar.Vợ chồng Long Nhật có 4 người con chung. Con đầu của nam ca sĩ là Vũ Long, sinh năm 2000. Con gái thứ 2 là Lâm Quỳnh, sinh năm 2003. Con trai thứ 3 là Vũ Nhật, sinh năm 2010. Con út nhà Long Nhật là Lam Anh, sinh năm 2016. Ảnh: Vietnamnet. Vũ Long là người tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vợ Long Nhật. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 3/2024, Long Nhật lên chức ông ngoại khi Lâm Quỳnh sinh con. Ảnh: FB Long Nhật. Xem video: "Hậu trường vợ chồng Long Nhật chụp ảnh". Nguồn FB Long Nhật

