Hôn nhân Hồ Gia Hùng HKT trước khi vợ ném ảnh cưới vỡ tung

Mới đây, bà xã của Hồ Gia Hùng - Diệp Thúy An đăng tải clip thả ảnh cưới của hai vợ chồng từ tầng 1 xuống cùng với tiêu đề "Thay lòng". Ảnh: VTC Về phía Hồ Gia Hùng, nam ca sĩ viết ẩn ý: "Bắt đầu lại từ đầu không khó. Cố gắng lên chàng trai trẻ. Chẳng còn cơ hội nào dành cho em nữa đâu, cô gái à". Ảnh: FBNV Hồ Gia Hùng và Diệp Thúy An tổ chức đám cưới hồi cuối tháng 3/2022. Trong hôn lễ, cô dâu gây chú ý khi mặc chiếc váy cưới màu đen. Ảnh: FBNV Vợ chồng Hồ Gia Hùng gặp nhau 8 năm trước. Cả hai chính thức yêu nhau được khoảng 4 năm. Ảnh: FBNV Cuối năm 2020, bà xã của Hồ Gia Hùng mang bầu con trai đầu lòng. Ảnh: FBNV Con trai của nam ca sĩ chào đời vào tháng 8/2021, tên Hồ Quốc Vương. Ảnh: FBNV Vợ chồng Hồ Gia Hùng bên con trai chung. Ảnh: FBNV Trong 3 tháng qua, Hồ Gia Hùng vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh bên bà xã. Ảnh: FBNV Nam ca sĩ còn dành những lời ngọt ngào cho người bạn đời. Ảnh: FBNV "Cám ơn vì tất cả nhé người thương. Happy birthday người thương Diệp Thúy An. Tuổi mới sẽ gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống nhé. Vì tương lai con em chúng ta. Cố lên", Hồ Gia Hùng viết nhân dịp sinh nhật hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: FBNV Nhiều người đặt nghi vấn hôn nhân của Hồ Gia Hùng gặp trục trặc sau khi vợ của nam ca sĩ ném vỡ ảnh cưới. Ảnh: FBNV Xem video "Hồ Gia Hùng trả lời phỏng vấn". Nguồn Vietnamnet

