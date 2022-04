Hồ Gia Hùng (HKT) vừa tổ chức đám cưới, vợ xinh đẹp cỡ nào?

Hồ Gia Hùng từng là một trong ba thành viên nhóm HKT cùng TiTi và Lý Tuấn Kiệt. Anh rời HKT năm 2016. Tối ngày 30/3, Hồ Gia Hùng tổ chức đám cưới với Diệp Thúy An. Ảnh: FBNV Trong đám cưới, bà xã của Hồ Gia Hùng diện váy cưới màu đen. Thúy An cho biết đây là mẫu váy được đặt thiết kế riêng theo sở thích của cá nhân cô. Ảnh: FBNV Diệp Thúy An sinh năm 1998, đoạt danh hiệu á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn thế giới 2018 - Miss Vietnam Worldwide 2018. Ảnh: FBNV Thời điểm thi nhan sắc, Thúy An cao 1m73, có số đo 3 vòng 86-60-97. Ảnh: FBNV Bà xã của Hồ Gia Hùng hiện tại là người mẫu, giáo viên dạy catwalk tại TP HCM. Ngoài ra, cô còn làm giám đốc đầu tư của Ruby Media, nhà sản xuất đứng sau loạt phim điện ảnh đình đám “Thiên thần hộ mệnh”, “Tiệc trăng máu”, “Bằng chứng vô hình”. Ảnh: FBNVThúy An sinh ra trong gia đình kinh doanh về thời trang. Mẹ của cô là giám đốc 1 doanh nghiệp in may mặc phân phối sỉ vải áo dài. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Vợ chồng Hồ Gia Hùng gặp nhau 8 năm trước. Cả hai chính thức yêu nhau được khoảng 4 năm. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Cuối năm 2020, Thúy An mang bầu con trai đầu lòng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bà xã của Hồ Gia Hùng sinh con ở Mỹ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Hồ Gia Hùng tặng con trai một căn nhà ở Việt Nam. Ảnh: FBNV Vợ chồng Hồ Gia Hùng đăng ký kết hôn vào ngày 23/2/2022. Ảnh: FBNV Xem video "Hồ Gia Hùng trả lời phỏng vấn". Nguồn Vietnamnet

Hồ Gia Hùng từng là một trong ba thành viên nhóm HKT cùng TiTi và Lý Tuấn Kiệt. Anh rời HKT năm 2016. Tối ngày 30/3, Hồ Gia Hùng tổ chức đám cưới với Diệp Thúy An. Ảnh: FBNV Trong đám cưới, bà xã của Hồ Gia Hùng diện váy cưới màu đen. Thúy An cho biết đây là mẫu váy được đặt thiết kế riêng theo sở thích của cá nhân cô. Ảnh: FBNV Diệp Thúy An sinh năm 1998, đoạt danh hiệu á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn thế giới 2018 - Miss Vietnam Worldwide 2018. Ảnh: FBNV Thời điểm thi nhan sắc, Thúy An cao 1m73, có số đo 3 vòng 86-60-97. Ảnh: FBNV Bà xã của Hồ Gia Hùng hiện tại là người mẫu, giáo viên dạy catwalk tại TP HCM. Ngoài ra, cô còn làm giám đốc đầu tư của Ruby Media, nhà sản xuất đứng sau loạt phim điện ảnh đình đám “Thiên thần hộ mệnh”, “Tiệc trăng máu”, “Bằng chứng vô hình”. Ảnh: FBNV Thúy An sinh ra trong gia đình kinh doanh về thời trang. Mẹ của cô là giám đốc 1 doanh nghiệp in may mặc phân phối sỉ vải áo dài. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Vợ chồng Hồ Gia Hùng gặp nhau 8 năm trước. Cả hai chính thức yêu nhau được khoảng 4 năm. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Cuối năm 2020, Thúy An mang bầu con trai đầu lòng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bà xã của Hồ Gia Hùng sinh con ở Mỹ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Hồ Gia Hùng tặng con trai một căn nhà ở Việt Nam. Ảnh: FBNV Vợ chồng Hồ Gia Hùng đăng ký kết hôn vào ngày 23/2/2022. Ảnh: FBNV Xem video "Hồ Gia Hùng trả lời phỏng vấn". Nguồn Vietnamnet