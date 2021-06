Hôn nhân hạnh phúc của MC Tuấn Tú bên vợ xinh “gia thế khủng“

MC Tuấn Tú sắp kỷ niệm 9 năm ngày cưới bà xã cùng tuổi Thanh Huyền. Thời điểm mới cưới, vợ nam MC gây chú ý với xuất thân là con gái của một tướng lĩnh trong ngành công an. Năm 2015, sau 3 năm kết hôn, vợ chồng MC Tuấn Tú - Thanh Huyền vỡ òa trong hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng - bé Kỳ Nam.Quý tử nhà MC Tuấn Tú lớn nhanh như thổi nhờ thừa hưởng gen chiều cao của bố. Kỳ Nam được nhận xét càng lớn càng đẹp trai giống hệt bố. Vợ chồng MC "Chiếc nón kỳ diệu" rất chú trọng trong việc dạy con. Trong một lần chia sẻ trên Báo đầu tư, nam MC cho biết vợ chồng anh rất khó khăn khi sau 3 năm mới có được con, nên cả hai dành hết sự yêu thương hướng về con. Nam MC sinh năm 1984 từng hết lời khen bà xã là người rất thông minh. Vợ làm ở Bộ ngoại giao, từng có thời gian đi du học ở nước ngoài nên cách tư duy cũng cởi mở và độc lập. Với anh, vợ là người bao dung và yêu thương chồng con. So với thời gian đầu khá kín tiếng trong cuộc hôn nhân, nam MC hiện cởi mở hơn rất nhiều. Anh thường khoe ảnh vợ con lên trang cá nhân. Bà xã của MC Tuấn Tú được khen ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn so với lúc mới kết hôn. Tổ ấm hạnh phúc của MC Tuấn Tú và bà xã Thanh Huyền khiến bao người ngưỡng mộ.Xem video "MC Thụy Vân xem lại lần đầu mình dẫn Chuyển động 24h". Nguồn VTV24

