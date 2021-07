Hôn nhân hạnh phúc của Hoa hậu Hương Giang bên chồng Trung Quốc

Dù ít tham gia các hoạt động giải trí nhưng Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009 - Hương Giang vẫn là một trong những nhan sắc Việt nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Không chỉ khiến công chúng trầm trồ vì vẫn giữ được nhan sắc kiêu sa đầy gợi cảm ở tuổi 34, Hoa hậu Hương Giang còn khiến bao người phải ghen tỵ với tổ ấm hạnh phúc giản đơn. Hương Giang kết hôn với bạn trai người Trung Quốc vào năm 2010 sau 2 năm hẹn hò. Hôn phu của cô tên Liu Jia và làm việc tại một hãng hàng không có trụ sở tại Việt Nam. Tháng 3/2013, Hương Giang hạ sinh cô con gái đầu lòng. Bé có tên thân mật là Panda. 3 năm sau, cô sinh con gái thứ hai là Polar. Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009 thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình ấm cúng. Hai con của Hương Giang tuy còn nhỏ nhưng đã biết giúp mẹ rửa bát và phụ bố nấu ăn. Vào mùa dịch COVID-19, vợ chồng Hoa hậu Hương Giang dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Ông xã của Hương Giang hết mực yêu thương và chiều chuộng vợ con. Gia đình Hương Giang đã cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Dù cả nhà đang ở tâm dịch TP HCM nhưng Hương Giang luôn tự an ủi mọi chuyện rồi sẽ sớm qua. Bà mẹ hai con tâm sự: "Khi chớm dịch đầu năm ngoái thì nhớ nhung những ngày được đi du lịch nước ngoài. Khi dịch 1 năm thì nhớ những lúc được bỏ khẩu trang đi tung tăng khắp chốn. Khi giãn cách ở nhà cả ngày thì nhớ lúc mấy mẹ con được xuống công viên mới cách đây vài tuần... ... Mỗi lúc lại thấy những điều bé nhỏ, tự nhiên hàng ngày sẽ trở nên quý giá đến chừng nào. Thế nên lúc nào mình cũng cảm thấy biết ơn vì mình vẫn đang may mắn, khỏe mạnh, được ở nhà cùng gia đình, an toàn và bình yên". Xem video "Gặp gỡ Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn VTV24

