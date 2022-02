Hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi nghệ sĩ Tiến Hợi - Vương Đạm Thủy

Sáng ngày 10/2, nghệ sĩ Tiến Hợi qua đời. Trước sự ra đi của chồng, nghệ sĩ hóa trang Vương Đạm Thủy nghẹn ngào chia sẻ trên Dân Trí: "Tôi chỉ muốn nói rằng, vợ chồng chúng tôi rất yêu nhau". Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ viết: "Anh là tình yêu vĩnh cửu của em". Ảnh: Vietnamnet Theo Vietnamnet, bà xã của nghệ sĩ Tiến Hợi chuyên hóa trang cho các diễn viên đóng vai Bác Hồ, đặc biệt là nghệ sĩ Tiến Hợi. Ảnh: Vietnamnet Nam nghệ sĩ chia sẻ trên Thời đại plus về vợ: “Thú thật, năm 1987 khi dựng vở "Đêm trắng", Đoàn Nghệ thuật Trường Sơn Quân khu 2 có cử một nữ diễn viên đi học hóa trang tại nhà cố nghệ sĩ Nhữ Đình Nguyên. Thật bất ngờ khi cô diễn viên ấy lại có trùng ngày sinh với Bác (19/5) và cũng ở Nam Đàn, Nghệ An. Cô ấy đã giúp tôi hóa thân thành Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở "Đêm trắng" năm đó. Và từ đó đến tận giờ, theo tôi đi hàng trăm chương trình sự kiện, các vở diễn sân khấu, truyền hình cũng chính là cô ấy, cũng là vợ tôi bây giờ”. Ảnh: Dân ViệtVợ chồng nghệ sĩ Tiến Hợi có hai người con trai. Năm 1989 khi nghệ sĩ Tiến Hợi đóng phim "Hẹn gặp lại Sài Gòn" thì vợ ông mang bầu cậu con trai đầu lòng. Vợ chồng ông đặt tên con đầu lòng là Nguyễn Vương Thành. Khi nghệ sĩ Tiến Hợi quay xong phim "Hà Nội mùa đông năm 1946", vợ ông lại mang bầu. Con trai thứ hai của nghệ sĩ Tiến Hợi sinh năm 1997, tên Nguyễn Vương Nam. Ảnh: Dân Trí Nghệ sĩ Đạm Thủy từng chia sẻ, bà may mắn có được người bạn đời chuẩn mực. Ảnh: Dân Trí Những khi được ở nhà, nghệ sĩ Tiến Hợi không ngại giúp vợ làm việc nhà, dạy dỗ các con. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Đạm Thủy luôn tự hào vì đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của chồng. Ảnh: Dân Trí Sinh thời, nghệ sĩ Tiến Lợi sống giản dị, không vướng bất kì điều tiếng nào. Ảnh: Tổ Quốc Ông trải qua thời gian lâm bệnh trước khi qua đời. Ảnh: VTV >>> Xem video "Nghệ sĩ Tiến Hợi chia sẻ về sự nghiệp". Nguồn Vietnamnet

