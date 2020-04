Hôn nhân của nhạc sĩ Đức Huy bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi

Nhạc sĩ Đức Huy và người vợ trẻ kém ông 44 tuổi tìm hiểu nhau 3 năm trước khi về chung một nhà vào năm 2013. (Ảnh: Vietnamnet) Đây là người vợ thứ hai của nhạc sĩ sinh năm 1947 và họ là một trong những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác nhất của Vbiz. (Ảnh: Tiền Phong) Năm 2013, vợ trẻ hạ sinh cho Đức Huy một bé trai. 4 năm sau, nhạc sĩ "Người tình trăm năm" lại chào đón thêm bé gái nữa. Nhạc sĩ 73 tuổi rất tự hào khi ông vẫn còn có thể sinh con ở tuổi thất thập cổ lai hy và còn nửa đùa nửa thật, không biết có sinh tiếp em bé nữa không. (Ảnh: Zing.vn) Không dành cho vợ ngôn tình sến súa, Đức Huy quan tâm đến vợ theo cách riêng của anh. Nam nhạc sĩ cho biết, anh thường giúp vợ rửa bát, nhất là khi vợ có bầu, anh giành làm hết mọi việc để vợ được nghỉ ngơi. Vợ sinh con, Đức Huy chủ động giúp vợ pha sữa cho con, nửa đêm vợ đói, anh sẵn sàng đi làm đồ ăn cho vợ. Không những thế, ông bố U80 còn tham khảo rất nhiều loại sách để biết cách nuôi dạy con khoa học. (Ảnh: Tiền Phong) Vợ hai của nhạc sĩ Đức Huy là cô gái sinh năm 1991, tên Mai Khôi, quê ở An Giang, từng là fan của anh. (Ảnh: Tiền Phong) Đức Huy quý vợ ở tính cách không bon chen, bằng lòng với những gì mình có, chăm chỉ việc nhà và chăm sóc con cái. Còn Đức Huy, sau những va vấp, khó khăn trong cuộc sống, ở tuổi này, anh cũng chỉ mong có một cuộc sống bình dị bên gia đình, không tranh giành. Cũng bởi vậy nên anh và vợ trẻ rất hợp nhau về tính cách, suy nghĩ. Mặc dù hơn vợ hơn 40 tuổi nhưng giữa hai vợ chồng Đức Huy – Mai Khôi không hề có khoảng cách tuổi tác. Nam nhạc sĩ từng chia sẻ: "Đầu đời của nàng và cuối đời của chàng nếu có thể hòa hợp cùng nhau thì còn gì bằng". (Ảnh: Ngôi Sao) Bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên vợ trẻ và hai con nhỏ, Đức Huy coi việc được chăm sóc, giúp đỡ những người yêu thương là hạnh phúc của anh lúc này. Trước kia, Đức Huy tự nhận mình là top 5 người may mắn nhất cuộc đời nhưng khi vợ hai sinh con cho anh, anh thấy mình còn may mắn hơn thế. Đức Huy thấy viên mãn khi là người chồng hạnh phúc khi có vợ hiểu và yêu thương hết mực. Ở tuổi này nhạc sĩ "Và con tim đã vui trở lại" chỉ mong một cuộc sống đơn giản, ngày ba bữa con, vợ con khỏe mạnh. (ảnh: Tiền Phong) Xem video "Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ về cuộc sống". Nguồn Youtube:

