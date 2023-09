Hôn nhân của danh ca Bảo Yến - nhạc sĩ Quốc Dũng

Nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời tại nhà riêng ngày 24/9. Ông là chồng danh ca Bảo Yến. Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Việt, nhạc sĩ Quốc Dũng lập gia đình lần đầu năm 1974. Cuộc hôn nhân này kéo dài chỉ 6 năm. Sau đó, nam nhạc sĩ đến với ca sĩ Bảo Yến. Ảnh: Vietnamnet. Bảo Yến chia sẻ trên Đời Sống Văn Hóa về chuyện tình giữa hai vợ chồng: "Tôi và anh gặp nhau khi cùng lại việc tại đài truyền hình TP.HCM. Lúc ấy tôi là ca sĩ còn anh làm biên tập, hòa âm phối khi. Để bày tỏ tình yêu dành cho tôi, anh viết tặng tôi ca khúc 'Bài ca Tết cho em' khiến tôi vô cùng cảm động". Ảnh: Dân Trí. Theo Vietnamnet, đám cưới của Bảo Yến và nhạc sĩ Quốc Dũng diễn ra sau vài tháng cả hai quen nhau. Vì nghèo, cặp đôi chỉ dám mời 20 người thân, bạn bè. Vài tháng sau, cả hai phải bán đồ trong nhà, thậm chí cả tấm kính cửa sổ để trang trải cuộc sống. Ảnh: Pháp Luật Plus. Chia sẻ trên Pháp Luật Plus, ca sĩ Bảo Yến cho biết, chồng có số đào hoa, vì thế nhiều phụ nữ tự nguyện tìm đến. Ảnh: Vietnamnet. Sau khi bị tai nạn giao thông năm 2013, nhạc sĩ Quốc Dũng thấm thía tình nghĩa vợ chồng bởi nhận ra chỉ có vợ là người yêu ông chân thành. Ảnh: Pháp Luật Plus. Vợ chồng Bảo Yến có hai cậu con trai chung: Khải Ca và Bảo Châu. Ảnh: Vietnamnet. Theo Dân Việt, Bảo Yến không muốn hai con theo nghiệp hát của bố mẹ. Ảnh: VTV. Thế nhưng Khải Ca và Bảo Châu vẫn theo học nhạc, trở thành người chơi nhạc, thỉnh thoảng xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu với vai trò ca sĩ, đệm đàn, hát song ca và hát bè cho mẹ. Ảnh: Tiền Phong. Cả gia đình Bảo Yến xuất hiện trên sân khấu trong liveshow của nữ ca sĩ năm 2015. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Ca sĩ Bảo Yến hát Anh còn nợ em". Nguồn Vietnamnet

Nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời tại nhà riêng ngày 24/9. Ông là chồng danh ca Bảo Yến. Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Việt, nhạc sĩ Quốc Dũng lập gia đình lần đầu năm 1974. Cuộc hôn nhân này kéo dài chỉ 6 năm. Sau đó, nam nhạc sĩ đến với ca sĩ Bảo Yến. Ảnh: Vietnamnet. Bảo Yến chia sẻ trên Đời Sống Văn Hóa về chuyện tình giữa hai vợ chồng: "Tôi và anh gặp nhau khi cùng lại việc tại đài truyền hình TP.HCM. Lúc ấy tôi là ca sĩ còn anh làm biên tập, hòa âm phối khi. Để bày tỏ tình yêu dành cho tôi, anh viết tặng tôi ca khúc 'Bài ca Tết cho em' khiến tôi vô cùng cảm động". Ảnh: Dân Trí. Theo Vietnamnet, đám cưới của Bảo Yến và nhạc sĩ Quốc Dũng diễn ra sau vài tháng cả hai quen nhau. Vì nghèo, cặp đôi chỉ dám mời 20 người thân, bạn bè. Vài tháng sau, cả hai phải bán đồ trong nhà, thậm chí cả tấm kính cửa sổ để trang trải cuộc sống. Ảnh: Pháp Luật Plus. Chia sẻ trên Pháp Luật Plus, ca sĩ Bảo Yến cho biết, chồng có số đào hoa, vì thế nhiều phụ nữ tự nguyện tìm đến. Ảnh: Vietnamnet. Sau khi bị tai nạn giao thông năm 2013, nhạc sĩ Quốc Dũng thấm thía tình nghĩa vợ chồng bởi nhận ra chỉ có vợ là người yêu ông chân thành. Ảnh: Pháp Luật Plus. Vợ chồng Bảo Yến có hai cậu con trai chung: Khải Ca và Bảo Châu. Ảnh: Vietnamnet. Theo Dân Việt, Bảo Yến không muốn hai con theo nghiệp hát của bố mẹ. Ảnh: VTV. Thế nhưng Khải Ca và Bảo Châu vẫn theo học nhạc, trở thành người chơi nhạc, thỉnh thoảng xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu với vai trò ca sĩ, đệm đàn, hát song ca và hát bè cho mẹ. Ảnh: Tiền Phong. Cả gia đình Bảo Yến xuất hiện trên sân khấu trong liveshow của nữ ca sĩ năm 2015. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Ca sĩ Bảo Yến hát Anh còn nợ em". Nguồn Vietnamnet