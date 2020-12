Hôn nhân bên chồng triệu phú của hoa hậu đóng “Wonder Woman 1984“

Gal Gadot - Hoa hậu Israel 2004 đóng “ Wonder Woman 1984" đã kết hôn năm 2008. Ông xã của người đẹp là doanh nhân Yaron Versano, hơn cô 10 tuổi. Cặp đôi tình cờ gặp nhau ở phòng tập yoga trên sa mạc. Ông xã của Gal Gadot muốn kết hôn với cô ngay từ những ngày đầu tiên hai người yêu nhau nhưng đến 2 năm sau anh mới cầu hôn. Từ khi bên nhau đến nay, cặp đôi luôn giữ được ngọn lửa tình yêu. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của vợ chồng Hoa hậu Israel 2004 là luôn giúp đỡ đối phương, bỏ qua sự ích kỷ. Yaron Versano luôn tôn thờ và đánh giá cao ý tưởng của Gal Gadot trong công việc. Chính vì thế, nam doanh nhân không bao giờ phàn nàn lịch trình bận rộn của vợ. Năm 2016, kỷ niệm 10 năm bên nhau, ông xã của nữ chính phim "Wonder Woman 1984" viết lời ngọt ngào dành cho vợ: “10 năm đã trôi qua, nhưng vẫn như là ngày hôm qua chúng ta lần đầu gặp mặt. Trái tim của anh sẽ mãi đập mạnh như tình yêu của chúng ta”. Gal Gadot có thể là "nữ thần chiến binh" trên màn ảnh, nhưng chồng cô lại là người luôn tiếp sức mạnh lớn nhất cho nữ diễn viên. Gal Gadot từng chia sẻ, sau nhiều lần diễn thử thất bại, cô khá nản chí nhưng nhờ ông xã động viên, cô tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Vợ chồng Gal Gadot thường xuyên sánh đôi tình tứ tại các sự kiện. 12 năm bên nhau, cặp đôi có hai con gái chung bé Alma (9 tuổi) và Maya (2 tuổi). Theo Daily Mail, chồng và hai con của Gal Gadot cũng đóng phim "Wonder Woman 1984". Gal Gadot chia sẻ: "Con gái đầu của tôi sẽ góp mặt cùng con trai của đạo diễn Patty trong một phân cảnh. Còn bé út sẽ tham gia phân đoạn nhỏ với chồng tôi". Chồng và con của Gal Gadot sẽ có mặt ở phân đoạn có nhiều hình ảnh liên quan tới mùa Giáng sinh. Xem trailer phim "Wonder Woman 1984". Nguồn Warner Bros. Pictures Vn

