Hoàng Thùy ra sao sau hơn 10 năm đăng quang Next Top Model?

Năm 2011, Hoàng Thùy tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model khi đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thời điểm đó, cô gái sinh năm 1992 cao 1,77 m, nặng 44 kg và có số đo ba vòng 76-58-85 cm. (Ảnh: Zing.vn) Sau cuộc thi, Hoàng Thùy bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp nhưng thân hình vẫn rất gầy gò. (Ảnh: Zing.vn) Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau 12 năm làm mẫu và chinh chiến nhiều cuộc thi sắc đẹp, ngoại hình của Hoàng Thùy đã thay đổi ngoạn mục. (Ảnh: FBNV) Body hiện tại của Hoàng Thùy rất sexy với chiều cao 1,77 m và số đo ba vòng 80-59-89 cm. (Ảnh: FBNV) Vòng 1 của Hoàng Thùy hiện tại đầy đặn và gợi cảm hơn so với thời cô đi thi Vietnam's Next Top Model nên cô từng bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: FBNV) Trước những nghi vẫn dao kéo Hoàng Thùy khẳng định cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. "Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, mọi người cứ đoán đi. Ai không tin, về nhà tôi, tôi để họ kiểm tra". (Ảnh: FBNV) Theo chia sẻ của người mẫu Hoàng Thùy, để có body vạn người mê của hiện tại, cô đã luyện tập rất chăm chỉ. (Ảnh: FBNV) Cô thường tập 2 tiếng mỗi ngày, kết hợp nhiều môn như tạ, boxing, yoga cùng chế độ ăn khắc nghiệt. (Ảnh: FBNV) Không chỉ vóc dáng mà thần thái hiện tại của Hoàng Thùy cũng nhận được nhiều lời ngợi khen. (Ảnh: FBNV)

