Hoa hậu Giáng My hững hờ khoe vòng 1, nhan sắc đỉnh cao

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My gây chú ý với vẻ ngoài quyến rũ, trẻ trung. Người đẹp sinh năm 1971 mặc chiếc váy quây màu xanh ngọc, hững hờ khoe vòng một đẹp mắt. Ở tuổi 52, Giáng My vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà, hấp dẫn. Giáng My được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" của Vbiz bởi bao năm qua vẻ ngoài của cô không thay đổi mấy. Sau khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, Giáng My tham gia showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt. Cô từng là gương mặt diễn viên nổi tiếng và "Nữ hoàng ảnh lịch" những năm 90. Hiện tại, Hoa hậu Giáng My gần như rút lui khỏi showbiz và tập trung vào kinh doanh. Cuộc sống giàu có, xa hoa với biệt thự, siêu xe, đồ hiệu của Hoa hậu Đền Hùng khiến nhiều người mơ ước. Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, khi mới 21 tuổi. Từ đó đến nay, Giáng My vẫn được xem là hoa hậu chưa có người kế vị vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất.Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

