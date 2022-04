Hoa hậu Giáng My đầy hàng hiệu, xe sang nhưng sến vô đối

Thời điểm hiện tại, dù sở hữu hàng loạt xe sang...

Hơn 20 năm trước, ngoài tiếng tăm từ một biểu tượng nhan sắc, Hoa hậu Giáng My còn được phái đẹp cùng thời tán tụng như một IT girl chính hiệu nhờ phong cách sống sành điệu và truyền cảm hứng. ...mỗi lần sắm đồ hiệu thì la liệt nhưng Giáng My bị chê nhiều hơn là khen. Ví dụ như set Louis Vuitton này nhìn sơ qua đã thấy "sặc mùi tiền" nhưng kiểu ăn mặc không khéo léo, bó chịt quần vào chỗ hiểm khiến Hoa hậu đền Hùng kém duyên vài phần. Dù có nhan sắc không tuổi nhưng gu thời trang của Giáng My thường bị chê là sến sẩm, rườm rà.

Là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 nhưng tình duyên Hoa hậu đền Hùng Giáng My trắc trở. Cô chỉ công khai một mối quan hệ tình cảm duy nhất với ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Họ có với nhau một con gái, tên Anh Sa, sinh năm 1994 và mối quan hệ đã khép lại từ lâu.

Trước khi ông Đỗ Anh Dũng bị bắt, Giáng My nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh nhưng thường xuyên lọt top sao xấu vì gu thời trang sến sẩm. Lối phục sức quá đà so với hoàn cảnh, nhiều chi tiết thừa thãi rườm rà, màu sắc thường rất rợn mắt... với mục đích tối thượng là câu kéo ánh nhìn của mọi người xung quanh của cô khiến công chúng ngán ngẩm. Nhìn set đồ tưởng đi dự sự kiện thời trang này thực ra là mặc đi đám cưới người thân.

Để đạt tới đỉnh cao "trùm vựa sến", Giáng My đã dày công thu thập kinh nghiệm trong suốt hơn chục năm qua. Mỗi bộ cánh của người đẹp không tuổi là một đỉnh cao về độ sến mà hiếm ai vượt qua được.



Thậm chí có những lần "cưa sừng làm nghé" quá lố, cô còn vượt mặt cả Anh Sa - con gái của cô với Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ơn giời, Giáng My thỉnh thoảng cũng biết tiết chế nên cũng không đến nỗi "hết thuốc chữa".

