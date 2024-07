Hoa hậu Diệu Hoa lấy chồng Ấn Độ, giờ thế nào?

Hoa hậu Diệu Hoa và doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dane gặp nhau năm 1992. Vừa gặp mặt, nàng hậu nhận ra anh đích thị là người bạn đời của mình. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Khi quen Diệu Hoa, Maneesh Dane là người rất bình thường sang làm đại diện cho công ty Ấn Độ tại Việt Nam. Sau khi kết hôn, chồng Diệu Hoa lên chức tổng giám đốc. Ảnh: Khám Phá. Sau 31 năm kết hôn, Diệu Hoa - Maneesh Dane trở lại cuộc sống như vợ chồng son. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.Vợ chồng Diệu Hoa thường du lịch khi rảnh rỗi. Ảnh: Vietnamnet. Ba người con của Diệu Hoa đều giỏi giang. Ảnh: Vietnamnet. Diệu My - con gái đầu lòng của Diệu Hoa (ngoài cùng bên trái) đang làm việc cho một công ty ở New York (Mỹ). Ảnh: Vietnamnet. Diệu Ly - con gái thứ hai của Diệu Hoa tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing - truyền thông của New York University. Sau khi tốt nghiệp, Diệu Ly làm việc cho Google ở Singapore. Ảnh: Vietnamnet. Theo Znews, con út Hoàng Phi của Diệu Hoa tốt nghiệp University of Washington (Mỹ), chuyên ngành Khoa học Máy tính vào tháng 6/2023. Đến tháng 3/2024, Hoàng Phi trở thành kỹ sư phần mềm của Meta. Ảnh: Znews. Diệu Hoa hạnh phúc khi các con không những chăm học, mà còn biết nghe lời ba mẹ, hiếu thảo với ông bà, có tấm lòng nhân hậu. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Xem video "Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong chung kết". Nguồn BTC

