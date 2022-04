Nhan sắc Hoa hậu Giáng My - "giai nhân một thời" của Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Khi đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Giáng My (ở giữa) lên ngôi Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992. Ảnh: FBNV Sau khi giành vương miện, người đẹp sinh năm 1971 trở thành gương mặt ăn khách của làng giải trí Việt với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Lâu nay, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My luôn được coi là "giai nhân một thời" của Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng. Ảnh: FBNV Hoa hậu Giáng My đóng nhiều bộ phim như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"...Những năm gần đây, cô ít tham gia hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh. Ảnh: FBNV Ở tuổi 51, Giáng My vẫn giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ cùng làn trắng mịn. Ảnh: FBNV Giáng My tiết lộ bí quyết giữ nhan sắc không tuổi của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc. Ảnh: FBNV Hai cái tên đình đám của thương trường cùng showbiz là Đỗ Anh Dũng và Giáng My đều giữ kín bưng chuyện tình. Tối 5/4, ông Đỗ Anh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: FBNV Giáng My nhiều năm nuôi con một mình và không chia sẻ gì về cuộc sống riêng. Mãi cho đến năm 2016, con gái Giáng My là Anh Sa (sinh năm 1994) chia sẻ chụp chung và gọi ông Đỗ Anh Dũng là "daddy"... Sau đó, Anh Sa cũng đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết với 2 thiếu gia của của Tân Hoàng Minh. Khi đó, dư luận mới "bán tính bán nghi" về quan hệ bí mật của ông Đỗ Anh Dũng và Hoa hậu Đền Hùng. Ảnh: Saostar Giáng My từng chia sẻ, cô và người cũ vì tình yêu mà bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, do quá lý tưởng hóa về tình yêu nên khi trải qua năm đầu của cuộc sống hôn nhân, Giáng My nhanh chóng bị "vỡ mộng". Ảnh: FBNV “Nếu là tôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi ấy, tôi quá hoảng hốt và nghĩ rằng hôn nhân như vậy hẳn là địa ngục", Hoa hậu Đền Hùng bộc bạch. Ảnh: FBNV Khi quyết định ly hôn, Giáng My mới sinh con. Cô cũng cho rằng việc khủng hoảng tâm lý sau sinh đã tác động đến cuộc sống vợ chồng, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bế tắc. Sau này, Giáng My cho rằng quyết định ly hôn là đúng đắn. Ảnh: FBNV Khi không còn gắn bó, Giáng My và người xưa vẫn thống nhất cùng nhau giáo dục, chăm sóc con gái. Ảnh: FBNV Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Khi đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Giáng My (ở giữa) lên ngôi Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992. Ảnh: FBNV Sau khi giành vương miện, người đẹp sinh năm 1971 trở thành gương mặt ăn khách của làng giải trí Việt với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Lâu nay, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My luôn được coi là "giai nhân một thời" của Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng. Ảnh: FBNV Hoa hậu Giáng My đóng nhiều bộ phim như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"...Những năm gần đây, cô ít tham gia hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh. Ảnh: FBNV Ở tuổi 51, Giáng My vẫn giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ cùng làn trắng mịn. Ảnh: FBNV Giáng My tiết lộ bí quyết giữ nhan sắc không tuổi của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc. Ảnh: FBNV Hai cái tên đình đám của thương trường cùng showbiz là Đỗ Anh Dũng và Giáng My đều giữ kín bưng chuyện tình. Tối 5/4, ông Đỗ Anh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: FBNV Giáng My nhiều năm nuôi con một mình và không chia sẻ gì về cuộc sống riêng. Mãi cho đến năm 2016, con gái Giáng My là Anh Sa (sinh năm 1994) chia sẻ chụp chung và gọi ông Đỗ Anh Dũng là "daddy"... Sau đó, Anh Sa cũng đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết với 2 thiếu gia của của Tân Hoàng Minh. Khi đó, dư luận mới "bán tính bán nghi" về quan hệ bí mật của ông Đỗ Anh Dũng và Hoa hậu Đền Hùng. Ảnh: Saostar Giáng My từng chia sẻ, cô và người cũ vì tình yêu mà bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, do quá lý tưởng hóa về tình yêu nên khi trải qua năm đầu của cuộc sống hôn nhân, Giáng My nhanh chóng bị "vỡ mộng". Ảnh: FBNV “Nếu là tôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi ấy, tôi quá hoảng hốt và nghĩ rằng hôn nhân như vậy hẳn là địa ngục", Hoa hậu Đền Hùng bộc bạch. Ảnh: FBNV Khi quyết định ly hôn, Giáng My mới sinh con. Cô cũng cho rằng việc khủng hoảng tâm lý sau sinh đã tác động đến cuộc sống vợ chồng, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bế tắc. Sau này, Giáng My cho rằng quyết định ly hôn là đúng đắn. Ảnh: FBNV Khi không còn gắn bó, Giáng My và người xưa vẫn thống nhất cùng nhau giáo dục, chăm sóc con gái. Ảnh: FBNV Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL