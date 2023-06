Hồ Văn Cường liên tục được khán giả tặng tiền, vàng

Mới đây, trong nhóm FC của Hồ Văn Cường, một tài khoản đã công khai số tiền mà những khán giả trong và ngoài nước gửi tặng cho Hồ Văn Cường trước thềm diễn ra đêm nhạc mới. Ảnh: Saostar Theo bài đăng, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được từ khán giả lên đến hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Saostar Trước đó, hình ảnh Hồ Văn Cường tạo dáng bên "núi" quà do đông đảo fan tặng sau buổi biển diễn tại Cần Thơ tối 28/5, khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Ảnh: Hồ Văn Cường FC. Món quà có giá trị nhất được fan giấu tên ở TP HCM bọc trong một hộp quà "siêu to khổng lồ". Bên trong là bó hoa tiền trị giá 120 triệu đồng. Bó hoa tiền fan tặng Hồ Văn Cường gồm những xấp tiền có mệnh giá 500.000 đồng được xếp thành hình quạt, kèm theo là dòng nhắn nhủ: “Chàng ca sĩ mà cô yêu thương. Thương tặng con ca sĩ Hồ Văn Cường. Cô Sài Gòn". Ngoài "bó hoa" 120 triệu đồng, con nuôi Phi Nhung còn được tặng nhiều bó hoa tiền với những mệnh giá khác nhau trong đêm diễn vừa qua. Hình ảnh những bó hoa tiền do fan của Hồ Văn Cường chụp trước khi gửi đến tay nam ca sĩ. Sau những ồn ào với công ty của mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn nhận nuôi. Giọng ca trẻ ngày càng đắt show, cát-sê cũng cao "ngất ngưởng". Hồ Văn Cường còn sở hữu lượng fan ngày càng đông đảo, trong đó có không ít khán giả ở độ tuổi trung niên. Loạt quà khủng là phong bì tiền, những bó hoa được kết bằng tiền USD, tiền Việt Nam, dây chuyền hay nhẫn vàng... mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ "chịu chi" của các fan nam ca sĩ. Ảnh: FB Hội những người yêu mến Hồ Văn Cường. Tặng món quà là dây chuyền vàng, fan của nam ca sĩ nhắn nhủ: "Show 3/12 Hà Nội cô cũng tặng con sợi dây chuyền khắc tên con thật đẹp và đó là sợi dây thông điệp may mắn và hạnh phúc cô gửi cho con. Song dây cho sự bền vững, vững chắc và kỷ niệm ngọt ngào của hai cô cháu...". Ảnh: Hồ Văn Cường FC. Người hâm mộ mang quà "khủng" lên sân khấu tặng giọng ca trẻ. Ảnh cắt clip.Xem video: "Ngôi nhà của Hồ Văn Cường ở Tiền Giang". Nguồn Zing

Mới đây, trong nhóm FC của Hồ Văn Cường, một tài khoản đã công khai số tiền mà những khán giả trong và ngoài nước gửi tặng cho Hồ Văn Cường trước thềm diễn ra đêm nhạc mới. Ảnh: Saostar Theo bài đăng, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được từ khán giả lên đến hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Saostar Trước đó, hình ảnh Hồ Văn Cường tạo dáng bên "núi" quà do đông đảo fan tặng sau buổi biển diễn tại Cần Thơ tối 28/5, khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Ảnh: Hồ Văn Cường FC. Món quà có giá trị nhất được fan giấu tên ở TP HCM bọc trong một hộp quà "siêu to khổng lồ". Bên trong là bó hoa tiền trị giá 120 triệu đồng. Bó hoa tiền fan tặng Hồ Văn Cường gồm những xấp tiền có mệnh giá 500.000 đồng được xếp thành hình quạt, kèm theo là dòng nhắn nhủ: “Chàng ca sĩ mà cô yêu thương. Thương tặng con ca sĩ Hồ Văn Cường. Cô Sài Gòn". Ngoài "bó hoa" 120 triệu đồng, con nuôi Phi Nhung còn được tặng nhiều bó hoa tiền với những mệnh giá khác nhau trong đêm diễn vừa qua. Hình ảnh những bó hoa tiền do fan của Hồ Văn Cường chụp trước khi gửi đến tay nam ca sĩ. Sau những ồn ào với công ty của mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn nhận nuôi. Giọng ca trẻ ngày càng đắt show, cát-sê cũng cao "ngất ngưởng". Hồ Văn Cường còn sở hữu lượng fan ngày càng đông đảo, trong đó có không ít khán giả ở độ tuổi trung niên. Loạt quà khủng là phong bì tiền, những bó hoa được kết bằng tiền USD, tiền Việt Nam, dây chuyền hay nhẫn vàng... mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ "chịu chi" của các fan nam ca sĩ. Ảnh: FB Hội những người yêu mến Hồ Văn Cường. Tặng món quà là dây chuyền vàng, fan của nam ca sĩ nhắn nhủ: "Show 3/12 Hà Nội cô cũng tặng con sợi dây chuyền khắc tên con thật đẹp và đó là sợi dây thông điệp may mắn và hạnh phúc cô gửi cho con. Song dây cho sự bền vững, vững chắc và kỷ niệm ngọt ngào của hai cô cháu...". Ảnh: Hồ Văn Cường FC. Người hâm mộ mang quà "khủng" lên sân khấu tặng giọng ca trẻ. Ảnh cắt clip. Xem video: "Ngôi nhà của Hồ Văn Cường ở Tiền Giang". Nguồn Zing