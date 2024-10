Hồ Ngọc Hà thần thái xuất sắc, Thu Quỳnh chụp ảnh cùng con gái

Tin tức sao Việt 4/10: Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh mới được rất nhiều lời khen về nhan sắc. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha Thu Quỳnh khoe hình ảnh mới nhất của con gái nhỏ. Ảnh: FB Nguyễn Thu QuỳnhLệ Quyên vui vẻ khoe món phụ kiện đáng yêu mới được tặng. Ảnh: FB Lệ Quyên Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý diện váy cưới khoe vẻ đẹp gợi cảm. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê Diễn viên Minh Cúc chia sẻ loạt ảnh hậu trường cảnh nhân vật Ly trong "Độc đạo" bị "xử lý". Ảnh: FB Đặng Minh Cúc Diễn viên Thanh Hương khoe bộ ảnh mới gợi cảm, táo bạo. Ảnh: FB Nguyễn Thanh Hương Ca sĩ Cao Thái Sơn khoe đồng hồ hiệu đắt đỏ. Ảnh: FB Cao Thái Sơn Lã Thanh Huyền chia sẻ: "Tâm tư chẳng vướng muộn phiền. Nơi mùa an trú giọt thiền trong veo. Chào tháng mới an lành…". Ảnh: FB Lã Thanh Huyền Đức Phúc "xả" ảnh hậu trường. Ảnh: FB Đức Phúc Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp dạo phố. Ảnh: FB Phan Minh Huyền Phương Trinh Jolie du lịch Phú Quốc cùng gia đình. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie Gia đình diễn viên Lan Phương cùng nhau check in Đà Nẵng. Ảnh: FB Lan Phuong NguyenXem video "Đào Lan Phương xinh đẹp ở sự kiện". Nguồn NVCC

