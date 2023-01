Hồ Ngọc Hà khéo thế nào trong mối quan hệ với Mỹ Tâm?

Mới đây, Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm chạm mặt ở hậu trường lễ trao giải Làn sóng xanh. Ảnh: FBNV Chia sẻ hình ảnh thân thiết với Mỹ Tâm, Hà Hồ gửi lời cảm ơn và xin lỗi đàn chị. “Em cảm ơn chị Tâm, không lúc nào gặp gỡ mà chị không hỏi thăm. Chị là đàn chị nên vì lỡ có những bài viết hay bất kỳ một sự so sánh nào Hà cũng muốn xin lỗi chị vì đó là điều không nên có. Gần đến sinh nhật mong chị luôn thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp và luôn vững phong độ như vậy ạ”, Hồ Ngọc Hà viết. Thực tế, không ít lần Hà Hồ tỏ ra khéo ứng xử trong mối quan hệ với Mỹ Tâm khi một số fan giữa hai bên từng quá khích “khẩu chiến”. Ảnh: Saostar Năm 2015, sau ngày Hồ Ngọc Hà biểu diễn ở đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, fan của cô hùng hồn tuyên bố: “Biết vì sao fan của Mỹ Tâm lại ghét Hồ Ngọc Hà dữ vậy rồi. Là vì từ ngày có Hồ Ngọc Hà, thì Mỹ Tâm không được mời hát ở những show đẳng cấp và hoành tráng nữa. Khi thần tượng của họ bị hắt hủi, hết thời thì fan giận cá chém thớt là đúng rồi”. Ảnh: FBNV Hà Hồ nhanh chóng bênh vực Mỹ Tâm. Cô nhắn nhủ fan: “Đừng nói vậy em... ai cũng có những nơi khác để hát, đối tượng khán giả khác nhau để phục vụ mà, mỗi thời mỗi công việc, không bao giờ hết cả”. Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với Nông nghiệp Việt Nam, Hồ Ngọc Hà bày tỏ quan điểm khi bị đặt lên bàn cân với Mỹ Tâm: “Khi mình đi hát, chị Mỹ Tâm đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi, còn so sánh lên bàn cân làm sao được? Bản thân Hà cũng không hài lòng với chính mình, Hà hiểu được cảm giác rất khó chịu khi một người như chị ấy đã lăn lộn và trở thành một ca sĩ nổi tiếng trước cả mình tại sao lại cứ đi so sánh với 1 cô mới toanh?...". Ảnh: FBNV "...Dù Hà thành công thế nào thì cũng không thể bằng chị Mỹ Tâm được. Có như thế nào thì Hà mãi vẫn là người em, mối quan hệ chưa bao giờ phức tạp giống như mọi người vẽ lên. Hà cũng ít khi đọc những bài so sánh như thế vì mình hiểu được bản chất sự việc như thế nào. Không bao giờ có chuyện đó, luôn là sự chào hỏi bình thường sau hậu trường”, Hà Hồ nói. Ảnh: FBNV Phía Mỹ Tâm từng đi xuống sân khấu và mời Hồ Ngọc Hà nhảy cùng mình tại một sự kiện năm 2018. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

