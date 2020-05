Hồ Ngọc Hà dạy dỗ, yêu chiều con thế nào... nhiều người phải học?

Gần đây, thông tin Hồ Ngọc Hà mang bầu đôi 3 tháng với Kim Lý rộ lên. Cách đây ít lâu, nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Đẻ thêm đứa nữa, mệt nhưng vui”. 10 năm trước, Hà Hồ sinh con trai đầu lòng - bé Subeo. Cậu nhóc là trái ngọt tình yêu giữa nữ ca sĩ và chồng cũ - doanh nhân Cường Đô la. Đằng sau ánh hào quang sân khấu, “nữ hoàng giải trí” là một bà mẹ bình thường hết lòng yêu thương con trai đầu lòng. Ảnh: Zing Nữ ca sĩ từng tâm sự, dù bận rộn đến mấy vẫn dành cho con trai sự quan tâm tuyệt đối, luôn muốn trở thành chỗ dựa cho Subeo. Ảnh: Lao động 7 năm trước, Hồ Ngọc Hà viết tâm thư xúc động dành cho con trai khi lưu diễn ở Mỹ. “Mẹ biết rằng từ khi có con mẹ biết đau hơn, khóc nhiều hơn, cười nhiều hơn và biết hôn sâu hơn. Mẹ cũng tập được cho mình sống nhẹ hơn, yêu đời hơn, học hỏi những điểm tốt của mọi người xung quanh và bỏ qua những phút "yếu" lòng của họ. Đâu cần phải trách ai đúng không con. Để dành thời gian đó mình tạo dáng xì tin thế này vui hơn con nhỉ. Con ra công viên chơi đi nhé. Mẹ sắp về rồi. Mẹ con mình lại ngồi xích đu xem ai đu cao hơn nhé. Mẹ nhớ con", nữ ca sĩ tâm sự. Hồi năm 2014, Hà Hồ cũng xa con do sang Mỹ lưu diễn. Từ xứ cờ hoa, cô bày tỏ nỗi nhớ con đến da diết. "Mẹ nhớ tiếng hát, nụ cười con nhiều lắm. Chỉ mong thật nhanh để về đưa con đi học, ăn mỗi bữa cùng con. Chúng ta lại đi xem phim cùng nhau. Mẹ ôm đồm mọi việc thế mà con lúc nào cũng độc lập, mạnh mẽ và ủng hộ mẹ. Cảm ơn người đàn ông duy nhất khiến mẹ yêu quên mất mình là ai. Hẹn gặp tình yêu của mẹ sớm", nữ ca sĩ viết. Vì Subeo, Hồ Ngọc Hà trở thành người bạn tốt với chồng cũ. “Cường và Hà có thể đi du lịch cùng con, nằm chung một giường cho con say giấc ngủ rồi việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người điều ấy là không thể nhưng với bọn Hà là có thể", nữ ca sĩ từng chia sẻ trên báo chí. Ảnh: Saostar Theo Hà Hồ, cô rất tôn trọng ý kiến của con trai nên nếu bé muốn ở cùng với bố hay với mẹ đều được đáp ứng ngay tức thì. Hồ Ngọc Hà cưng chiều con trai nhưng cũng khá nghiêm khắc để con tự lập. Từ nhỏ, Subeo phụ mẹ làm những công việc dọn dẹp trong nhà, tự tay làm những công việc cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định, cô dạy dỗ con nghiêm khắc hơn so với bố và ông bà vì “không muốn con trở thành cái rốn vũ trụ”. Hà Hồ luôn tạo điều kiện để Subeo đi làm từ thiện cùng mình để hai mẹ có thêm thời gian bên nhau, cũng như để dạy con về tình thương. Subeo ngày càng trưởng thành. Hà Hồ cho biết, cậu nhóc trở thành cây hài của gia đình. Dù đã lớn nhưng trong mắt Hà Hồ, Subeo vẫn là con trai bé bỏng. Hồ Ngọc Hà tự hào khi đang mang lại tuổi thơ đầy tình yêu thương cho con trai. Mời quý độc giả xem video "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

