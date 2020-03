Hình ảnh đầu tiên của Vũ Khắc Tiệp sau khi rời khu cách ly

Vũ Khắc Tiệp rời khu cách ly vào chiều ngày 11/3 sau khi âm tính với Covid-19. Ông bầu gốc Nam Định tỏ ra vui vẻ khi không còn phải ở nơi cách ly tập trung mà anh than thở rằng ngột ngạt, nóng đến không ngủ được. Khắc Tiệp khoe bữa tối khá thịnh soạn khi trở về từ khu cách ly. Ông trùm chân dài tuyên bố tạm đóng Facebook nhưng vẫn sử dụng Instagram. Hình ảnh Khắc Tiệp vui vẻ tối ngày 11/3. Sáng sớm ngày 12/3, ông bầu khoe ảnh đi du lịch. Ông bầu của Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh trên biển kèm lời chú thích: "New day" (Tạm dịch: Ngày mới). Theo Zing, Vũ Khắc Tiệp từ Italy về Việt Nam ngày 25/2, được quận 2 yêu cầu cách ly cấp độ 1 (hạn chế tiếp xúc và không đi quá xa khỏi nơi cư trú). Đến ngày 29/2, khi Italy công bố dịch nên TP.HCM đã nâng mức cách ly lên cấp độ 3 (cách ly tập trung) nhưng do không có quy định truy cứu những trường hợp trước ngày 29/2 nên quận vẫn để Khắc Tiệp cách ly tại nhà. Do diễn biến của dịch phức tạp, đến chiều ngày 9/3, cơ quan chức năng quay trở lại căn hộ của Vũ Khắc Tiệp để yêu cầu anh cách ly tập trung. Trong đoạn clip do Zing đăng tải, Khắc Tiệp than thở nơi cách ly ngột ngạt. Ngoài ra, ông bầu còn vướng nghi vấn vẫn ra ngoài gặp gỡ bạn bè trong những ngày đầu về nước. Ảnh: Zing Trước làn sóng chỉ trích, Khắc Tiệp lên tiếng xin lỗi. Anh nhận sai vì ý thức cách ly kém. Mời quý độc giả xem video "Khắc Tiệp than thở nơi cách ly ngột ngạt". Nguồn Zing

