Loạt scandal biến Vũ Khắc Tiệp thành ông bầu thị phi nhất Vbiz

Từ khi trở thành ông bầu, Vũ Khắc Tiệp liên tục vướng ồn ào. Mới nhất, anh bị chỉ trích vì ý thức kém khi đi cách ly tập trung sau khi từ vùng dịch Italy về Việt Nam. Ông bầu thừa nhận trong những ngày đầu về nước, anh vẫn đi gặp gỡ bạn bè, không nhận thức được cần phải cách ly hoàn toàn tại nhà. Khắc Tiệp còn bị ném đá vì than thở nơi cách ly tập trung ngột ngạt, nóng đến mức không ngủ được. Phần đông cư dân mạng bày tỏ bức xúc trước thái độ của Vũ Khắc Tiệp. Về phần mình, Khắc Tiệp thanh minh anh không có ý chê bai. Ảnh: Zing Cách đây ít tháng, Khắc Tiệp cũng trở thành tâm điểm của dư luận. Cụ thể, vào tháng 1/2020, hình ảnh Vũ Khắc Tiệp be bét máu, ngồi ở đồn công an làm dấy nghi vấn “ông bầu” này bị giang hồ đánh vì nợ nần. Đối mặt với những lời đồn thổi, Khắc Tiệp thanh minh đó là ảnh cũ. Tuy nhiên, trước áp lực của dư luận, ông bầu gốc Nam Định buộc phải nói rõ sự thật. Khắc Tiệp cho biết, vào tháng 7/2019, anh xô xát đến đổ máu với người tung tin đồn không đúng sự thật về anh. Khắc Tiệp còn bị tố quỵt tiền. Cụ thể, hồi tháng 7/2019, một cặp vợ chồng tố "ông trùm chân dài" quỵt 100 triệu đồng tiền cọc dự một đêm tiệc của ông trùm chân dài này tại Cannes vào tháng 5/2019. Trước lời tố từ cặp vợ chồng, Khắc Tiệp đáp trả rằng tất cả mọi khách mời dự tiệc chỉ được trả lại tiền cọc nến bị trượt visa. Với trường hợp của cặp vợ chồng kia, cả hai không đi nên bị mất tiền đặt cọc. Sau khi Khắc Tiệp lên tiếng, lùm xùm này cũng lắng xuống. Khắc Tiệp không ít lần khẩu chiến để bảo vệ Ngọc Trinh. Anh từng đá xéo Lý Nhã Kỳ vì nghi cô nói bóng gió việc Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm trên thảm đỏ Cannes 2019. “Gần 50 tuổi rồi mà vẫn cứ hơn thua, ghen tỵ với đàn em. Năm nào Nhàn cũng lên báo đả kích một đàn em. Sống vậy khổ thế”, Khắc Tiệp bức xúc. Cũng vì đụng chạm Ngọc Trinh vụ ăn mặc tại Cannes, Vũ Thu Phương bị Khắc Tiệp đá xéo. Theo đó, ông bầu bênh Ngọc Trinh hết lời và để lại bình luận với bức ảnh có thông điệp “Tu được cái miệng là bạn đã tu nửa đời người” ngay dưới bài viết của Vũ Thu Phương. Ảnh: Yeah1 Khi Ngọc Trinh tung bộ ảnh bikini lên mạng và bị phản hồi tiêu cực, một blogger đăng đàn chỉ trích Ngọc Trinh với những lời lẽ gay gắt. Ngay lập tức, Khắc Tiệp mỉa mai blogger: “Xem hình của em chụp mới thấy em hồn nhiên và đáng yêu trong phát ngôn quá”. Ảnh: Yan Năm 2016, Khắc Tiệp lên tiếng dằn mặt quản lý của Hoa hậu Kỳ Duyên trước những lời xỉa xỏi anh và Ngọc Trinh. “Anh cảnh cáo từ giờ trở đi, một lần nữa mà bịa chuyện, đặt điều anh và công ty của anh trong các câu chuyện mua vui thì đừng nói anh hiền nhé”, ông bầu nói. Tháng 12/2017, giữa vụ việc nam ca sĩ Jonghyun (SHINee) tự tử vì trầm cảm, Khắc Tiệp bị ném đá vì phản hồi bình luận của 1 người bạn trong một cuộc trò chuyện: "Sợ mất đồ lắm, làm ăn khó khăn mà mất đồ nữa thì lại rơi vào trầm cảm như những idol Hàn là chết". Giữa ồn ào vạ miệng với fan Kpop, Vũ Khắc Tiệp ngay lập tức lên tiếng: "Không ngờ vì những câu nói đùa vụng về với bạn bè lại đụng chạm đến nỗi đau quá lớn của 1 thế hệ trẻ. Chú xin lỗi các cháu nhé". Khắc Tiệp còn trở thành tâm điểm của dư luận bởi những ồn ào xung quanh đêm hội chân dài kéo dài nhiều năm, hay nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại, anh được xem là ông bầu thị phi nhất Vbiz. Mời quý độc giả xem video "Khắc Tiệp chê nơi cách ly ngột ngạt". Nguồn Zing

