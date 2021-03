H’hen Niê khoe eo con kiến, đánh bay hoàn toàn “bé mỡ“

Dịp Tết Nguyên đán 2021, H'hen Niê tăng cân vì ăn uống thả ga. Sau khi đón thêm "bé mỡ", cô quyết tâm giảm cân. Nàng hoa hậu nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Trong ảnh, H'hen Niê khoe sự thay đổi vòng 2 từ ngày 20/2 đến ngày 26/2. Ảnh: Thời đại plus Vòng eo của H'hen Niê ngày càng săn chắc nhờ tập luyện và ăn uống khoa học. Ảnh: Thời đại plus H'hen Niê đăng tải hành trình đánh bay "bé mỡ" trong hơn tuần sau Tết. Ảnh: Thời đại plusHoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tự tin diện áo croptop xuống phố sau khi giảm cân thành công. Trước đó, cô thường diện trang phục rộng để giấu bụng. Nhiều fan trầm trồ trước vóc dáng đỉnh cao của H'hen Niê. H'hen Niê chăm chỉ chạy bộ để giảm cân trong khi phòng tập đóng cửa. Chân dài sinh năm 1992 được xem là một trong những mỹ nhân Việt truyền cảm hứng cho hội chị em trong việc tập luyện để có vóc dáng thon gọn. Ảnh: Thời đại plus H'hen Niê hiện bận rộn với công việc ở TP HCM sau kỳ nghỉ Tết bên gia đình tại quê nhà Đắk Lắk. Xem video "H'hen Niê đi du lịch". Nguồn FBNV

