Hari Won, Lan Ngọc và dàn sao Việt chiến thắng ung thư thế nào?

Tình yêu của Trấn Thành giúp Hari có tinh thần tốt hơn trong việc điều trị ung thư.

May mắn là Hari Won luôn có chồng - MC Trấn Thành và gia đình luôn yêu thương, bảo vệ. Không chỉ nấu cho vợ những món ăn ngon, bổ dưỡng, Trấn Thành còn động viên vợ tập luyện để có sức khỏe và miễn dịch tốt, chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo.

Showbiz Việt thời gian gần đây cũng bất ngờ khi biết tin nữ diễn viên xinh đẹp Ninh Dương Lan Ngọc từng bị ung thư cổ tử cung.

Thông tin này được nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" chia sẻ trong chương trình “Chị em chúng mình”: “Tôi hiểu chị Hari vì bản thân cũng bị bệnh, nhưng tôi may mắn hơn chị Hari là bước vào giai đoạn đầu. Thật ra căn bệnh này cũng do sự ỷ y của chính bản thân mình. Chưa bao giờ tôi đi khám phụ khoa, tiêm chích phòng ngừa cũng vậy nữa. Tôi cứ nghĩ những việc đó hi hữu lắm, khó để xảy ra. Nhưng khi biết thông tin mình bị, tôi hoang mang lắm. Bác sĩ nói rằng nếu chỉ chậm một ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng của mình”.