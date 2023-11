Hành trình từ người mẫu thành ca sĩ nổi tiếng của Noo Phước Thịnh

Sinh năm 1988, Noo Phước Thịnh sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo. Sau khi lọt top 40 cuộc thi người mẫu teen trên báo Mực Tím, anh trở thành người mẫu ảnh của các tạp chí tuổi teen những năm 2007 - 2008. Ảnh: FBNV. Nam ca sĩ chia sẻ trên Người Lao Động, cát-sê hợp đồng chụp quảng cáo của anh lên đến 12 triệu đồng. Ảnh: FBNV. Ca sĩ Thủy Tiên là người phát hiện khả năng ca hát của Noo Phước Thịnh. Cụ thể, ở hậu trường một buổi biểu diễn thời trang, anh ngẫu hứng cất giọng hát rồi bị đàn chị bắt gặp. Thủy Tiên lập tức thuyết phục Noo Phước Thịnh trở thành ca sĩ. Ảnh: Dân Việt. Theo Zing, năm 2009, Noo Phước Thịnh bắt đầu ca hát khi tung album đầu tay mang tên Ba chấm. Ảnh: Dân Trí. Đến năm 2010, anh nổi tiếng với vai trò ca sĩ khi cho ra đĩa đơn đầu tiên mang tên Đổi thay. Ảnh: FBNV. Nam ca sĩ liên tục tung sản phẩm âm nhạc trong những năm qua. Các bản hit của Noo Phước Thịnh gồm: Mất em, Chợt thấy em khóc, Gạt đi nước mắt, Mãi mãi bên nhau , Cause I love you, Nỗi nhớ đầy vơi. Ảnh: Zing. Noo Phước Thịnh giành nhiều giải thưởng tại Mai Vàng, Làn sóng xanh. Ảnh: Người Lao Động. Đặc biệt, tháng 12/2016, Noo Phước Thịnh được xướng tên ở hạng mục Best Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á) tại Mnet Asian Music Awards - MAMA 2016. Ảnh: Phununews. Noo Phước Thịnh đắt show làm giám khảo. Anh làm huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2016, Giọng hát Việt năm 2017 và 2018, giám khảo Tôi là người chiến thắng năm 2014. Ảnh: Saostar. Hồi tháng 6/2023, Noo Phước Thịnh lên tiếng về tin đồn chảnh, yêu sách. “Trong công việc, tôi phải bảo đảm các nguyên tắc để mang đến khán giả tiết mục hoàn hảo. Tôi mong mỏi nhưng không ra lệnh cho người khác. Khi trao đổi, tôi luôn để bên còn lại ra điều kiện trước. Nếu đôi bên không tìm được tiếng nói chung thì hẹn dịp khác”, Vietnamnet dẫn lời nam ca sĩ. Ảnh: FBNV. Mới đây, Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ Đỗ Hiếu cấm hát 8 ca khúc hit do hết hạn độc quyền. Theo Tiền Phong, phía Noo Phước Thịnh nói vẫn chưa có ý định sử dụng 8 ca khúc của Đỗ Hiếu và không tái ký vì một số lý do. Nam ca sĩ cũng khẳng định không hát chùa vì đã trả tác quyền cho nhạc sĩ thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam mỗi lần biểu diễn. Ảnh: FBNV. Xem video: "Noo Phước Thịnh hát Thương em là điều anh không thể ngờ". Nguồn Noo Phước Thịnh

