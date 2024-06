Hà Trần chia sẻ về ồn ào với Tùng Dương - Trấn Thành

Cách đây ít ngày, khi Tùng Dương đăng tải video hát Sau lời khước từ của Phan Mạnh Quỳnh, Hà Trần viết: “No shame” và gắn thẻ tên tài khoản Facebook cá nhân của Trấn Thành. Một số cư dân mạng cho rằng "No shame" có nghĩa là "Không biết xấu hổ" nên cho rằng Hà Trần có phát ngôn “đụng chạm” Tùng Dương. Ảnh: Người Lao Động. Mới đây, diva Hà Trần giải thích "No shame" nghĩa là "không có gì phải xấu hổ, không có gì phải thẹn". Ngoài ra, bình luận này không hướng đến Tùng Dương. Ảnh: Dân Việt. “Tôi đang nói đùa với Trấn Thành. Muốn chê 'không biết xấu hổ', người ta dùng từ 'shame on you' hoặc 'shameless'. Tùng Dương đang hiểu lầm, hay nói là hiểu quá sai về ý của tôi. Một bộ phận khán giả cũng đang đẩy câu chuyện đi quá xa", Người Đưa Tin dẫn lời ca sĩ Hà Trần. Ảnh: Vietz. Hà Trần gọi điện và nhắn tin cho Tùng Dương nhưng nam ca sĩ chưa trả lời. Ảnh: Vietz. “Hà nghĩ giờ Dương cũng đang bận việc riêng nên hai chị em chưa nói chuyện lại với nhau. Tôi nghĩ lúc nào rảnh, Dương sẽ trả lời thôi”, Hà Trần chia sẻ trên Znews. Ảnh: FBNV. Nữ ca sĩ nói thêm, với cô, Tùng Dương là nghệ sĩ rất đặc biệt. Ảnh: FBNV. “Từ phía tôi chắc chắn không có vấn đề gì cả”, Hà Trần bày tỏ. Ảnh: FBNV. Về Trấn Thành, Hà Trần lấy làm tiếc nếu vụ việc ảnh hưởng đến đàn em. Ảnh: FBNV. Trấn Thành là fan ruột của Hà Trần. Ảnh: FBNV. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về kỷ niệm lúc mới quen Trấn Thành: “Lúc đầu, anh này bảo là fan của tôi, tôi không tin điều ấy nhưng mà đến khi thấy anh ấy thuộc bài hát của tôi còn hơn tôi thì tôi mới biết có gì đó sai sai ở đây”. Ảnh: FBNV. Xem video "Hà Trần hát Em vẫn như ngày xưa". Nguồn Znews

