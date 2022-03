Gợi cảm là vậy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà không ít lần lộ... eo bánh mì

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tham gia một sự kiện. Qua một đoạn clip, cô để lộ vòng eo bánh mì. Ảnh: Công lý và xã hội Một số ý kiến cho rằng vòng hai của Đỗ Thị Hà kém thon gọn do góc máy người quay clip hoặc do trang phục. Ảnh: Công lý và xã hội Nhiều người lo ngại cho Đỗ Thị Hà sau khi cô lộ vòng eo bánh mì vào thời điểm sắp trở lại chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới. Ảnh: FBNV Thực tế, không ít lần người đẹp bị soi vòng hai kém thon gọn. Ảnh: FBNV Khi tham gia một chương trình, người đẹp đến từ Thanh Hóa bị chê có vòng hai ngấn mỡ. Ảnh: Saostar Nàng hoa hậu để lộ nhược điểm hình thể khi diện váy bó sát. Ảnh: Saostar Một số góc chụp khiến vòng eo của Đỗ Thị Hà trông kém thon. Ảnh: Saostar Fan bênh vực Đỗ Thị Hà cho rằng do chất liệu trang phục vải bóng nên bụng của cô trông ngấn mỡ. Ảnh: Yan Đỗ Thị Hà từng thừa nhận khuyết điểm vóc dáng, nhất là vòng hai. Ảnh: Công lý và xã hội Theo Hoa hậu Việt Nam 2020, vì lịch trình làm việc bận rộn, sau khi ăn, cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên chỉ ăn no 1 chút là vòng bụng sẽ “phình” ra. Ảnh: Dân Việt Khi chăm chỉ tập luyện, Đỗ Thị Hà nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn. Ảnh: Vietnamnet Trong tháng 3 này, Đỗ Thị Hà sẽ trở lại cuộc thi Hoa hậu Thế giới để tham gia chung kết vốn bị hoãn lại vì dịch bệnh. Ảnh: FBNV Nàng hậu hiện tại có mặt trong top 40 chung cuộc. Ảnh: FBNV Xem video "Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Hoa hậu Đỗ Thị Hà". Nguồn VTV

