Giọng ca Việt khiến Katy Perry “đứng hình” trượt top 20 American Idol 2019

Minh Như vừa trải qua vòng thi Showcase của cuộc thi American Idol 2019. Ảnh: chụp màn hình Giọng ca Việt thể hiện ca khúc "How far I will go" trước đông đảo khán giả và ban giám khảo. Ảnh: BTC Phần trình diễn của Minh Như nhận được tràng pháo tay từ nhiều khán giả. Ảnh: BTC Đáng tiếc, cô học trò của Hồ Quỳnh Hương phải dừng chân ở top 40. Ảnh: BTC Minh Như đã bật khóc vì không thể lọt vào top 20 cuộc thi. Ảnh: chụp màn hình Giám khảo Lionel Richie cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi phần trình diễn của em và dù vì lý do gì thì bài hát em đã thể hiện không được tốt 100% như các bài hát trước. Chúng tôi rất tiếc không thể giành vé cho em đi tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất thích em. Em đừng bỏ cuộc vì điều này. Chúng tôi sẽ chờ em trở lại cuộc thi". Ảnh: chụp màn hình Sau lời động viên của giám khảo, Minh Như chia sẻ: "Tôi đã hát không tốt. Và bây giờ thì giấc mơ American Idol đành phải khép lại". Trên trang cá nhân, Minh Như gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ cô trong suốt chặng đường vừa qua. “Mỗi điểm dừng chân là một cột mốc ý nghĩa và đây đã đánh dấu một cột mốc đáng giá mà em không thể nào quên", Minh Như nói về việc dừng chân ở top 40. Khi bắt đầu tham gia American Idol 2019, Minh Như đã gây bão truyền thông và mạng xã hội quốc tế. Tuy dừng chân ở top 40 nhưng Minh Như vẫn khiến fan tự hào. Cô học trò của Hồ Quỳnh Hương hiện sống và đi diễn ở Mỹ. Ở Việt Nam, Minh Như được biết đến sau khi trở thành quán quân Nhân tố bí ẩn 2016. Xem video "Minh Như lên tiếng khi giám khảo Nhân tố bí ẩn Việt Nam 2016 tranh cãi". Nguồn Youtube/vtc

