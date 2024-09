GiL Lê sống giàu sang, ngày càng thân với Xoài Non

GiL Lê xuất thân giàu có. Gia đình cô nổi tiếng với thương hiệu Hủ tiếu Nam Vang, đắt bậc nhất Sài thành. Ảnh: FB Gil Lê. Nữ ca sĩ không chỉ hoạt động trong showbiz mà còn tự kinh doanh. Ảnh: FB Gil Lê. Gil Lê thường xuyên đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi. Ảnh: FB Gil Lê. Nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc trên du thuyền. Ảnh: FB Gil Lê. Gil Lê di chuyển bằng xe hơi tiền tỷ. Ảnh: Khám Phá. Gần đây, Gil Lê và Xoài Non dính như hình với bóng. Ảnh: Phụ Nữ Số Tại các sự kiện, livestream, cặp đôi tin đồn dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm. Ảnh: Phụ Nữ Số. Theo Phụ Nữ Số, Gil Lê chia sẻ, cô và Xoài Non tình cờ sống cùng một tòa chung cư, cách nhau 10 tầng. Ảnh: Phụ Nữ Số. Gil Lê khen, Xoài Non thân thiện, vui tính, dễ thương hơn những gì nữ ca sĩ từng nghĩ lúc chưa tiếp xúc. Ảnh: Phụ Nữ Số. Xoài Non chia sẻ, cô thần tượng Gil Lê từ khi học lớp 5, lớp 6. Ảnh: Gia Đình Online.Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non gây chú ý khi cả hai xưng hô vợ chồng. Ảnh: Saostar. Nhiều fan ủng hộ Gil Lê và Xoài Non ngày càng thân thiết. Ảnh: Gia Đình Online. Xem video: "Gil Lê nhí nhảnh ở hậu trường gameshow". Nguồn FB Gil Lê

