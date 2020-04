Giàu có, xinh đẹp, vợ Bình Minh còn khéo chiều chồng, giỏi trị "tiểu tam"

Năm 2008, Anh Thơ và Bình Minh kết hôn trong sự dị nghị so sánh của mọi người về nhan sắc, độ giàu có của cô dâu và chú rể. Hơn chồng 4 tuổi, kể từ khi kết hôn với Bình Minh, Anh Thơ luôn bị mọi người soi mói và so sánh nhan sắc, độ trẻ trung với chồng. Nhưng bỏ mặc mọi lời dị nghị, nữ doanh nhân sinh năm 1977 luôn tỏ ra tự tin, tươi tắn khi xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện. Anh Thơ có kinh nghiệm làm việc 11 năm ở vị trí Giám đốc tiền sảnh, Giám đốc phát triển chiến lược và quản lý doanh thu tại hai khách sạn lớn Sofitel Plaza Saigon và Caravelle. Ngoài ra, vợ Bình Minh còn đi dạy ở Đại học Văn Lang – Khoa Quản trị khách sạn và du lịch, đồng thời dạy ở các trường nghiệp vụ du lịch khác. Anh Thơ còn giữ chức Phó giám đốc Hội đồng Anh TP HCM, kiêm Giám đốc các dự án Nghệ thuật và Sáng tạo Hội đồng Anh Việt Nam. Cô quen và chơi thân với khá nhiều sao nữ trong showbiz như Trương Ngọc Ánh, Thanh Hằng và được coi là người hỗ trợ Bình Minh kết nối với những người bạn quyền lực trong showbiz Việt. Là một người kiếm tiền giỏi, học thức cao, nhưng Anh Thơ không bao giờ tỏ ra là người phụ nữ quyền lực khi trở về tổ ấm. Cô luôn khéo léo cư xử trong gia đình để chồng không bao giờ tỏ ra “yếu thế” hơn mình. Bận rộn nhưng Anh Thơ luôn cố gắng dành tối đa thời gian cho chồng và hai con gái. Vợ siêu mẫu Bình Minh từng chia sẻ dù chỉ rảnh rỗi được một giờ trong bữa trưa, chị cũng cố tranh thủ chạy về nhà để ăn cơm với gia đình. Để đi tới hạnh phúc ngày hôm nay, sau 12 năm kết hôn, hôn nhân của Anh Thơ và chồng trẻ gặp không ít sóng gió. Đầu tiên vào năm 2011, nữ ca sĩ Thanh Thảo tiết lộ cô và Bình Minh từng có quan hệ yêu đương với nhau.

Rất nhiều bài báo đăng tin, nhiều người hâm mộ nhắn hỏi, nhưng Anh Thơ chỉ chọn cách im lặng cho sóng gió qua đi. Sau khi mọi việc lắng xuống, nữ doanh nhân chỉ chia sẻ ngắn gọn: “Hiện tại, tôi và Bình Minh đều rất bận rộn với công việc. Tôi không muốn rơi vào guồng máy cứ nói qua nói lại, sẽ gây sự nhàm chán cho độc giả”. Năm 2018, hôn nhân của cặp phi công – máy bay lại một lần nữa chao đảo khi mạng xã hội lan tràn hình ảnh thân mật giữa Bình Minh và nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Lại một lần nữa, Anh Thơ thể hiện bản lĩnh của mình. Trả lời báo chí, cô nói mình đang đi công tác nước ngoài và không hề mảy may tỏ ý quan tâm tới scandal của chồng mà còn thản nhiên đăng ảnh đang hưởng thụ cuộc sống ở nước ngoài. Trở về nước, đáp lại sự tò mò của mọi người, Anh Thơ chỉ nói: "Tôi nghĩ đó là hình ảnh hậu trường phim". Chính vì thế, dù trải qua bao sóng gió, tổ ấm của gia đình Anh Thơ – Bình Minh vẫn vững trãi cho tới bây giờ. Cũng vì lẽ đó, Bình Minh luôn dành cho vợ không chỉ tình yêu mà còn sự nể trọng. “Tôi nể và yêu vợ bởi cô ấy là người phụ nữ rất giàu có về mặt tình cảm. Anh Thơ không làm việc trong ngành giải trí nhưng lại rất thấu hiểu những khó khăn của người trong nghề. Cô ấy biết thông cảm và chia sẻ với chồng những khó khăn vất vả của công việc, hiểu giờ làm việc thất thường của nghệ sĩ nên không bao giờ ghen tuông vô lý. Chính niềm tin và sự cảm thông của vợ đã giúp tôi vững tâm hơn để toàn tâm toàn ý cho những vai diễn và dự án của mình", Bình Minh nói. Xem video "Bình Minh thường làm gì khi ở nhà". Nguồn Youtube:

