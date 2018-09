Gia thế "khủng" của Á hậu, người đẹp Việt lấy chồng "phi công trẻ"

Tú Anh – Á hậu Việt Nam 2012 lên xe hoa về nhà chồng vào ngày 21.7 năm nay khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ Tú Anh đang là gương mặt hot trong làng giải trí và ở lứa tuổi trẻ khi mới 25. Ông xã của Á hậu Việt Nam kém cô 1 tuổi, hiện công tác trong ngành xây dựng. Anh sinh ra trong một gia đình bề thế. Vẻ ngoài của anh điển trai, gu thời trang lịch lãm. Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc đang được mong đợi nhất trong tháng 7. Gia đình hai bên đều rất ủng hộ mối quan hệ này. Trong tiệc cưới, bố mẹ cô dâu chú rể có nhiều khoảnh khắc xúc động. Tú Anh là gương mặt Á hậu tài năng và sống lành mạnh, không scandal. Cô thường tham gia các sự kiện, làm người mẫu quảng cáo, gương mặt đại diện. Tú Anh xuất thân từ trường Học viện Báo chí và tuyên truyền. Cô là tiểu thư trong gia đình khá giả ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, cô thể hiện là một người có gu hàng hiệu cực đỉnh với những mẫu túi xách, ví, đồng hồ… từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Chopard… Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi và trước đó là cô giáo của chồng. Tuy chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vẫn chứng minh được tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách. Phan Hiển không chỉ trẻ tuổi mà còn xuất thân trong gia đình giàu có. Trong cuộc thi So you think you can dance 2013, clip chia sẻ về cuộc sống của Phan Hiển cho thấy gia đình anh sống trong ngôi biệt thự mặt phố đắt tiền. Bố mẹ làm về bất động sản nhưng Phan Hiển chuyển hướng làm dancer chuyên nghiệp, gia đình tạo mọi điều kiện cho anh theo đuổi ước mơ. Nhờ có gia đình, chàng trai sinh năm 1993 này đã sớm có những chuyến tu nghiệp ở nước ngoài khi còn rất trẻ. Cuộc sống vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển lý tưởng trong mắt fan. Sống trong nhung lụa nhưng Phan Hiển luôn tự lập. Anh thể hiện bản lĩnh là một người điềm tĩnh chín chắn, rất mực yêu thương vợ con. Anh là người ủng hộ nhiệt tình cho bà xã thực hiện liveshow 25 năm trong nghề. Diệp Lâm Anh yêu và kết hôn với bạn trai kém 1 tuổi. Ông xã của Diệp Lâm Anh là Đức Phạm, sinh năm 1990. Không những là trai trẻ, anh còn xuất thân trong một gia đình giàu có nổi tiếng tại TP. HCM. Cả hai tổ chức đám cưới vào ngày 5.5 vừa qua. Diệp Lâm Anh vừa là ca sĩ, người mẫu nổi tiếng trong showbiz. Cô sở hữu thói quen dùng hàng hiệu và thường xuất hiện bên cạnh những xế hộp tiền tỷ. Trước khi kết hôn, cô sống cùng mẹ ở căn hộ cao cấp, là bà chủ của chuỗi cửa hàng đồ uống từ trong Nam ra ngoài Bắc. Trong đám cưới với thiếu gia, tiền hoa tươi trang trí đã hết 1,3 tỷ đồng, váy cưới 120 triệu, xe hoa trị giá 7 tỷ đồng.

