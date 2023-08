"Gái 3 con" Hồ Ngọc Hà khoe cơ bụng săn chắc, body vạn người mê

Hồ Ngọc Hà khiến fan trầm trồ khi khoe vòng hai săn chắc, cơ bụng rõ nét trong chiếc váy đen gợi cảm. Bà mẹ ba con đã tập luyện chăm chỉ để sở hữu body săn chắc, cuốn hút hơn trước khi ngồi ghế huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế về thời trang "The New Mentor 2023". Giọng ca "Gửi người yêu cũ" đẹp ở mọi góc chụp từ thần thái tới vóc dáng. Sự kiện trì trong tập luyện đặc biệt là yoga, gym và chế độ ăn khoa học đã giúp người đẹp sinh năm 1984 sở hữu được vóc dáng "đỉnh của chóp". Sau gần 3 năm hạ sinh hai con sinh đôi Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà đã thực sự lấy lại được vóc dáng đỉnh cao mà cô từng sở hữu trước đó. Ngoài tập luyện thì gu thời trang của Hồ Ngọc Hà cũng giúp cô trông sang chảnh và nổi bật mỗi khi xuất hiện. Hồ Ngọc Hà nổi bật trong dàn huấn luyện viên của "The New Mentor 2023". Sở hữu vóc dáng người mẫu cộng thêm khả năng phối đồ, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách trở thành tâm điểm trong đám đông. Nữ ca sĩ khéo khoe ba vòng bắt mắt.Xem video: "Trung Quân Idol cover Cô đơn trên sofa". Nguồn Trung Quân Idol

Hồ Ngọc Hà khiến fan trầm trồ khi khoe vòng hai săn chắc, cơ bụng rõ nét trong chiếc váy đen gợi cảm. Bà mẹ ba con đã tập luyện chăm chỉ để sở hữu body săn chắc, cuốn hút hơn trước khi ngồi ghế huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế về thời trang "The New Mentor 2023". Giọng ca "Gửi người yêu cũ" đẹp ở mọi góc chụp từ thần thái tới vóc dáng. Sự kiện trì trong tập luyện đặc biệt là yoga, gym và chế độ ăn khoa học đã giúp người đẹp sinh năm 1984 sở hữu được vóc dáng "đỉnh của chóp". Sau gần 3 năm hạ sinh hai con sinh đôi Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà đã thực sự lấy lại được vóc dáng đỉnh cao mà cô từng sở hữu trước đó. Ngoài tập luyện thì gu thời trang của Hồ Ngọc Hà cũng giúp cô trông sang chảnh và nổi bật mỗi khi xuất hiện. Hồ Ngọc Hà nổi bật trong dàn huấn luyện viên của "The New Mentor 2023 ". Sở hữu vóc dáng người mẫu cộng thêm khả năng phối đồ, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách trở thành tâm điểm trong đám đông. Nữ ca sĩ khéo khoe ba vòng bắt mắt. Xem video: "Trung Quân Idol cover Cô đơn trên sofa". Nguồn Trung Quân Idol