Fan nhí ôm chặt, vây quanh xin chữ ký của kiều nữ Lý Nhã Kỳ

Mới đây, Lý Nhã Kỳ (ngoài cùng bên trái) về lại trường THCS Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) tri ân thầy cô. Tính đến nay đã gần 2 thập niên kể từ ngày nữ diễn viên rời khỏi mái trường thân thương này. Lý Nhã Kỳ bồi hồi xúc động khi về thăm lại mái trường. Trong buổi về thăm trường, "kiều nữ" trao 20 suất học bổng cho các học sinh giỏi toàn diện. Người đẹp xúc động khi phát biểu trước toàn thể thầy cô và các học sinh. Lý Nhã Kỳ hiện tại bận rộn với lịch trình dày đặc của phim điện ảnh “Kẻ thứ ba” do cô làm sản xuất và đóng chính. Trước đó 1 ngày cô phải quay talkshow phỏng vấn liên tục rồi di chuyển đến Vũng Tàu. Lý Nhã Kỳ đến nơi lúc 3h sáng và chỉ kịp chợp mắt 1 tiếng hơn đã phải dậy để chuẩn bị đến trường THCS Nguyễn An Ninh trao học bổng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn vô cùng rạng rỡ khi được trở về mái trường thân thương. Sau buổi chào cờ, Lý Nhã Kỳ khó thoát khỏi "vòng vây" của các học sinh. Nhiều em học sinh mến mộ Lý Nhã Kỳ nên tỏ ra rất vui mừng khi gặp được nữ diễn viên. Một số em học sinh xin ôm Lý Nhã Kỳ. Nhiều em xin chữ ký, chụp ảnh chung cùng diễn viên "Kiều nữ và đại gia". Có những em khi chụp hình xong ra khoe với thầy cô giáo là đã được chạm tay chị đẹp khiến cô xúc động. Sự ngây thơ của các em khiến Lý Nhã Kỳ yêu mến các em và hòa mình như một người bạn cùng trang lứa, chơi đùa với các em. Lý Nhã Kỳ nhiệt tình giao lưu với các em học sinh. Kết thúc buổi giao lưu, cô về lại TP HCM để tiếp tục chạy cho lịch trình dày đặc của mình. Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

Mới đây, Lý Nhã Kỳ (ngoài cùng bên trái) về lại trường THCS Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) tri ân thầy cô. Tính đến nay đã gần 2 thập niên kể từ ngày nữ diễn viên rời khỏi mái trường thân thương này. Lý Nhã Kỳ bồi hồi xúc động khi về thăm lại mái trường. Trong buổi về thăm trường, "kiều nữ" trao 20 suất học bổng cho các học sinh giỏi toàn diện. Người đẹp xúc động khi phát biểu trước toàn thể thầy cô và các học sinh. Lý Nhã Kỳ hiện tại bận rộn với lịch trình dày đặc của phim điện ảnh “Kẻ thứ ba” do cô làm sản xuất và đóng chính. Trước đó 1 ngày cô phải quay talkshow phỏng vấn liên tục rồi di chuyển đến Vũng Tàu. Lý Nhã Kỳ đến nơi lúc 3h sáng và chỉ kịp chợp mắt 1 tiếng hơn đã phải dậy để chuẩn bị đến trường THCS Nguyễn An Ninh trao học bổng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn vô cùng rạng rỡ khi được trở về mái trường thân thương. Sau buổi chào cờ, Lý Nhã Kỳ khó thoát khỏi "vòng vây" của các học sinh. Nhiều em học sinh mến mộ Lý Nhã Kỳ nên tỏ ra rất vui mừng khi gặp được nữ diễn viên. Một số em học sinh xin ôm Lý Nhã Kỳ. Nhiều em xin chữ ký, chụp ảnh chung cùng diễn viên "Kiều nữ và đại gia" . Có những em khi chụp hình xong ra khoe với thầy cô giáo là đã được chạm tay chị đẹp khiến cô xúc động. Sự ngây thơ của các em khiến Lý Nhã Kỳ yêu mến các em và hòa mình như một người bạn cùng trang lứa, chơi đùa với các em. Lý Nhã Kỳ nhiệt tình giao lưu với các em học sinh. Kết thúc buổi giao lưu, cô về lại TP HCM để tiếp tục chạy cho lịch trình dày đặc của mình. Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ