Em trai Á hậu Huyền My “lớn nhanh như thổi”, chuẩn soái ca

Mới đây, trong bức ảnh mẹ của Á hậu Huyền My chụp cùng hai con tại sân golf, fan không khỏi trầm trồ trước nhan sắc "cả nhà đều đẹp" của nàng Á hậu. Đặc biệt, em trai Á hậu Huyền My gây chú ý hơn cả với màn "dậy thì thành công". Được biết, em trai của Á hậu Huyền My tên Nguyễn Trần Việt Anh, sinh năm 2003. Năm ngoái, cậu bạn được tuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại thương và hiện theo học ngành Quản trị Marketing. Trong loạt ảnh mới nhất trên trang Instagram cá nhân, Việt Anh nhận được nhiều lời khen về ngoại hình như hot boy, không hổ danh em trai của Á hậu. So với hình ảnh hồi nhỏ, có thể thấy em trai Huyền My đã "dậy thì thành công". Khi Huyền My đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Việt Anh vẫn còn là cậu nhóc mũm mĩm. Thời điểm này cuối năm ngoái, trong cùng khung hình, Việt Anh có chiều cao bằng chị gái Á hậu là 1m74. Nhưng chỉ sau 1 năm, em trai 19 tuổi của Huyền My đã cao lớn hơn chị. Cậu bạn cũng trưởng thành và chững chạc hơn. Hai chị em nhà mỹ nhân sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Huyền My hết lòng thương yêu cậu em rất hiểu chuyện và biết quan tâm tới mọi người. Việt Anh không chỉ điển trai mà còn học giỏi, dự định sẽ sang Anh du học.Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

