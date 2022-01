Đường tình duyên của dàn mỹ nhân "1990" Nhã Phương - Lan Ngọc - Diễm My 9X

Bộ phim “1990” có Nhã Phương - Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My 9X đóng chính vừa ra mắt. Ảnh: Zing Trong khi Lan Ngọc, Diễm My độc thân, Nhã Phương đã lập gia đình. Cô lên xe hoa với Trường Giang năm 2018. Hiện tại, vợ chồng nữ diễn viên có một cô con gái chung. Trước khi đến với Trường Giang, Nhã Phương từng dành 6 năm tuổi thanh xuân để yêu một chàng trai. Nhã Phương cho hay khi quay “Gia đình số đỏ”, cô gặp và yêu thành viên của ê-kíp. Đây là mối tình thứ hai của Nhã Phương sau mối tình đầu với người bạn khi học cấp 3. Trong 6 năm hẹn hò, Nhã Phương từng nghĩ tới chuyện hôn nhân. Thế nhưng, duyên số khiến hai người xa nhau. Sau mối tình 6 năm, nữ diễn viên Nhã Phương muốn bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng không thể tìm được sự đồng cảm cho đến khi Trường Giang bước vào cuộc đời của cô. Năm 2013, Diễm My được cho là công khai hẹn hò Khánh Duy - giám đốc một công ty tư nhân tại TP HCM. Tuy nhiên, cuộc tình này nhanh chóng tan vỡ. Ảnh: FBNV Diễm My từng hẹn hò Phan Đức. Bạn trai của nữ diễn viên là con trai của một gia đình giàu có, từng du học và làm trong lĩnh vực kinh doanh ở TP HCM. Cuộc tình này kéo dài 3 năm. Ảnh: FBNV Năm 2017, nữ diễn viên công khai với người hâm mộ chuyện có tình mới. Bạn trai của Diễm My tên Vinh Nguyễn, một doanh nhân Việt kiều Australia trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: FBNV Đến nay, mối quan hệ giữa Diễm My và Vinh Nguyễn vẫn mặn nồng. Ảnh: FBNV Ninh Dương Lan Ngọc được cho là bắt đầu tìm hiểu Minh Luân vào năm 2014. Năm 2017, Minh Luân chia sẻ, Lan Ngọc trả nhẫn cầu hôn vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Ảnh: Khám phá Lan Ngọc từng công khai hẹn hò diễn viên La Thành. Ảnh: Zing Nữ diễn viên khá thân thiết với Chi Dân và S.T. Trong khi khẳng định S.T chỉ là bạn bè, Lan Ngọc nhiều lần né tránh nghi vấn hẹn hò Chi Dân. Ảnh: FBNV Xem video "Trường Giang cover Mang tiền về cho mẹ". Nguồn FB Nhã Phương

