Đường tình của Á hậu Hoàng My vừa công khai hẹn hò

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My đăng tải hình ảnh ôm bạn trai. Đồng thời, cô viết: "Will you be my Valentine?" (tạm dịch: Anh sẽ là người yêu em chứ?). Ảnh: FBNV Bạn trai của Hoàng My không lộ diện. Nàng hậu cho biết, cô chưa muốn chia sẻ cụ thể về người yêu. Ảnh: FBNV Hoàng My từng trải qua cuộc tình với Phillip Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Phillip và Hoàng My được cho là hẹn hò khoảng 2 năm trước khi bắt đầu vướng tin đồn tình cảm vào tháng 9/2012. Ảnh: Infonet Tin đồn Hoàng My và Phillip chia tay rộ lên khi người đẹp sang Mỹ học diễn xuất và làm phim vào năm 2013. Thời điểm đó, Hoàng My giữ im lặng. Ảnh: VTC Năm 2015, Hoàng My mới tiết lộ chia tay Phillip vì chọn sự nghiệp điện ảnh. “Cho đến một thời điểm, tôi xác định mình sẽ ở lại mảnh đất Mỹ để làm phim vì tôi muốn cháy hết mình cho điện ảnh. Nhưng sự nghiệp của anh ấy thì ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi phải chọn lựa”, nàng á hậu chia sẻ trên Zing. Ảnh: FBNV Năm 2022, khi Phillip thông báo sẽ kết hôn với Linh Rin, Hoàng My đăng tải status chúc mừng tình cũ. Nàng á hậu viết: "I'm so happy for you. Best wishes on your wonderful journey, as you build your new lives together. May the love you share today grow stronger as you grow old together. Happy marriage" (Tạm dịch: Em rất mừng cho anh. Em muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh, khi anh xây dựng cuộc sống mới. Chúc cho tình yêu của anh ngày càng thăng hoa. Chúc mừng đám cưới của anh nhé!). Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Hoàng My chia sẻ về status chúc phúc: "Mình thấy việc chúc phúc cho người yêu cũ là điều quá bình thường, không chúc mới là khác thường. Tại sao mọi người nghĩ đó là điều khác lạ và chấn động. Mình thực sự không hiểu. Ai hạnh phúc thì mình nên chúc phúc, đặc biệt là người mình từng thương". Ảnh: FBNV Năm 2017, nàng á hậu chia sẻ về bạn trai ở Israel. Cụ thể trong cuộc phỏng vấn với Đẹp, Hoàng My cho biết, cô và bạn trai gặp nhau năm 2016. “Anh ấy là một nhà khoa học, ít nói vô cùng. Anh chưa khi nào khen tôi đẹp, mà ngược lại, chỉ có tôi khen anh ấy đẹp thôi! Một tuần chắc tôi phải khen anh ấy 3-4 lần (cười). Tôi nghĩ mình khen anh ấy đẹp nhiều hơn tất cả những người đàn ông trên thế giới này khen phụ nữ đẹp. Anh giống như con mèo vậy, mềm mại và dịu dàng. Chắc tại vì tôi “manly” quá nên phải ở bên cạnh một người dịu dàng mới được. Có vẻ như, tôi hợp là bạn trai của anh ấy hơn”, Hoàng My tiết lộ. Ảnh: FBNV Về danh tính người yêu ở Israel, cô giấu kín. “Kinh nghiệm một lần yêu bị soi mói đến tận 10 năm trời quá sợ rồi. My sợ người ta nói mình trải qua một chục mối tình. Nếu quyết định kết hôn thì My mới công khai, hiện tại chưa chốt đơn thì chưa công khai”, Hoàng My chia sẻ. Ảnh: FBNV Xem video "Hoàng My lấy mẫu xét nghiệm COVID-19". Nguồn FBNV

