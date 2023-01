Vẻ đáng yêu của hai con trai Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh đang làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng Will năm 2016. Bé Will có nhiều nét giống cả bố lẫn mẹ. Con trai Dương Cẩm Lynh rất hay cười. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Dương Cẩm Lynh cho biết, bé Will thông minh, lém lỉnh, rất hiểu và thương mẹ. Những khi nữ diễn viên bận công việc, con trai của cô ở với ông bà ngoại rất ngoan và không đòi mẹ. Hay khi Dương Cẩm Lynh trải qua chuyện buồn tình cảm, bé Will nói với cô rằng: "Mẹ ơi, cố lên mẹ, con tin mẹ mạnh mẽ mà". Bé Will là trái ngọt tình yêu của nữ diễn viên và chồng cũ - nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa. Bé Will cưng chiều em trai cùng mẹ khác cha tên Liam.Dương Cẩm Lynh bí mật mang bầu và sinh bé Liam. Con trai thứ hai của Dương Cẩm Lynh khá hiếu động. Dương Cẩm Lynh thường xuyên mặc đồ đôi cùng hai cậu con trai. Dương Cẩm Lynh công khai con trai thứ hai vào năm 2022. Danh tính bố của bé Liam được Dương Cẩm Lynh giữ kín như bưng. Nữ diễn viên cho biết, cô có nguồn năng lượng tích cực từ hai con để bản thân mạnh mẽ hơn. Xem video "Dương Cẩm Lynh trong chương trình Hát câu chuyện tình". Nguồn Youtube/ Đông Tây Promotion

Dương Cẩm Lynh đang làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng Will năm 2016. Bé Will có nhiều nét giống cả bố lẫn mẹ. Con trai Dương Cẩm Lynh rất hay cười. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Dương Cẩm Lynh cho biết, bé Will thông minh, lém lỉnh, rất hiểu và thương mẹ. Những khi nữ diễn viên bận công việc, con trai của cô ở với ông bà ngoại rất ngoan và không đòi mẹ. Hay khi Dương Cẩm Lynh trải qua chuyện buồn tình cảm, bé Will nói với cô rằng: "Mẹ ơi, cố lên mẹ, con tin mẹ mạnh mẽ mà". Bé Will là trái ngọt tình yêu của nữ diễn viên và chồng cũ - nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa. Bé Will cưng chiều em trai cùng mẹ khác cha tên Liam. Dương Cẩm Lynh bí mật mang bầu và sinh bé Liam. Con trai thứ hai của Dương Cẩm Lynh khá hiếu động. Dương Cẩm Lynh thường xuyên mặc đồ đôi cùng hai cậu con trai. Dương Cẩm Lynh công khai con trai thứ hai vào năm 2022. Danh tính bố của bé Liam được Dương Cẩm Lynh giữ kín như bưng. Nữ diễn viên cho biết, cô có nguồn năng lượng tích cực từ hai con để bản thân mạnh mẽ hơn. Xem video "Dương Cẩm Lynh trong chương trình Hát câu chuyện tình". Nguồn Youtube/ Đông Tây Promotion