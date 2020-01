Đời tư tai tiếng của hoa hậu bán khẩu trang giá chát giữa đại dịch corona

Zing dẫn nguồn tin của Kwongwah cho hay, Trần Đình Hân và bạn trai Dương Chân Duyên mới đây đăng tải hình ảnh cùng với các thùng khẩu trang bên cạnh giữa bối cảnh virus corona đang hoành hành ở Trung Quốc. Ảnh: Zing "Một số lượng lớn mặt nạ và khẩu trang y tế đã sẵn sàng gửi đến mọi người. Không tăng giá", Đình Hân viết. Tuy nhiên, theo truyền thông Hong Kong, giá mặt nạ và khẩu trang y tế tại cửa hàng của Hoa hậu Hong Kong 2010 bị đẩy lên gấp 2-3 lần so với ngày bình thường. Ảnh: Zing Bị chỉ trích lợi dụng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona để đầu cơ khẩu trang, bán giá cao, Đình Hân cúi đầu xin lỗi công chúng ngay trên truyền hình. Cô nói: "Tôi không nghĩ số lượng người mua hàng lại nhiều đến vậy. Số lượng sản phẩm khử trùng còn ít, nhân lực ngày lễ còn thiếu, việc này đã vô tình gây ra sự bất tiện cho mọi người". Tuy lên tiếng xin lỗi nhưng Đình Hân vẫn không nhận được sự cảm thông của công chúng. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cô vướng ồn ào. Ảnh: Zing Năm 2010, Đình Hân đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Ngay sau khi được trao vương miện, cô phải đối mặt với ý kiến trái chiều về nhan sắc. Ảnh: Dân Việt Nhiều khán giả nhận xét nụ cười của Đình Hân không tự nhiên. Thậm chí, không ít người chê cô là một trong các hoa hậu kém sắc nhất trong lịch sử Hoa hậu Hong Kong. Ảnh: Phununews Ngoài ra, trước đêm chung kết, đã có tin đồn Trần Đình Hân chắc chắn sẽ đoạt vương miện khiến nhiều người nghi ngờ cô mua giải. Ảnh: Khám phá Đình Hân khẳng định việc đoạt ngôi vị hoa hậu là do thực lực của bản thân, hoàn toàn không có sự giúp đỡ từ phía sau. Ảnh: Dân Việt Sau khi đăng quang, Đình Hân liên tục hẹn hò với các doanh nhân giàu có. Ngoài ra, cuộc sống của cô cũng lên hương. Theo Đình Hân, cô tậu xe, mua nhà vì chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ Đình Hân đổi đời nhờ được đại gia chu cấp. Ảnh: Khám phá Xem video "Đà Nẵng cách ly một 1 người Trung Quốc sốt bất thường khi nhập cảnh". Nguồn VTC

