Đời tư ít biết của "Bộ tứ sông Hồng" lừng lẫy làng nhạc Việt

Theo VOV, từ những năm 1960, 4 nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Trần Tiến và Nguyễn Cường bắt đầu chơi với nhau. Một lần, nhóm rủ nhau đi chơi ở hồ Tây (Hà Nội) và được một người nhiếp ảnh dạo chụp cho tấm ảnh chung. Ảnh: Thể thao văn hóa Bức ảnh được nhà thơ, nhà báo Thụy Kha chọn để đưa vào một bài viết và đặt tên cho nhóm là “Tứ quái Hà Nội”. Sau này, nhiều người gọi nhóm là “ Bộ tứ sông Hồng” vì 4 nhạc sĩ đến từ Bắc Bộ và có các sáng tác khai thác chất liệu dân gian vùng đồng bằng châu thổ này. Ảnh: Người lao động Chia sẻ về tình bạn của “Bộ tứ sông Hồng”, nhà thơ Thụy Kha cho hay: “Mỗi người một cá tính, một cách lập ngôn riêng, họ chẳng có gì phải cạnh tranh và cũng không ai can thiệp vào con đường của ai. Thành ra chơi với nhau rất bền”. Ảnh: VOV Ngoài tình bạn, không ít khán giả tò mò về đời sống tình cảm của các nhạc sĩ trong “Bộ tứ sông Hồng”. Cố nhạc sĩ Phó Đức Phương kết hôn với một người phụ nữ kém ông 20 tuổi tên Lan Anh. Bà từng là sinh viên khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia. Ảnh: Vietnamnet Theo lời nhạc sĩ gạo cội, cả hai trở thành vợ chồng do sách trời đã định chứ ông không bỏ công sức, thời gian tìm người yêu, tìm vợ cho mình. “Cái gì đến sẽ đến, tôi gặp Lan Anh không phải tiếng sét ái tình mà là phần mềm của lập trình rồi”, nhạc sĩ nói. Ảnh: Lao động Vợ chồng nhạc sĩ Phó Đức Phương có 3 người con chung. Hai cô con gái đầu của ông làm giảng viên piano ở Nhạc viện Hà Nội và ở Đài truyền hình Hà Nội. Cả hai đều đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định. Ảnh: PLO Con trai út của nhạc sĩ tên Phó Đức Hoàng. Anh đã tốt nghiệp loại ưu của Nhạc viện Boston tại Mỹ năm 2015. Năm 2016, con trai của nhạc sĩ Phó Đức Phương dự định chuyển sang học ở Nhạc viện Miami để học cao học và tiến sĩ. Nhạc sĩ Dương Thụ kết hôn với Thủy Phạm - một nhà báo kém ông 29 tuổi. Hai vợ chồng nam nhạc sĩ đều có sở thích khám phá thế giới. Trong nhiều năm qua, nhạc sĩ Dương Thụ và vợ rất ít khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân do sống kín tiếng. Ảnh: Vietnamnet Vợ của nhạc sĩ Trần Tiến là cô giáo Bích Ngà. Bà hiếm khi đi cùng chồng ở chốn đông người. Ảnh: Khám phá Theo Khám phá năm 2017, vợ chồng nam nhạc sĩ sinh sống tại Vũng Tàu. Khi rảnh rỗi, nhạc sĩ Trần Tiến thường tự lái ô tô đưa vợ đi ăn chiều hay dạo biển, thăm các tịnh xá, thiền viện để nghe tiếng chuông gió. Ảnh: Khám phá Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng kín tiếng về đời tư giống như 3 người bạn của mình trong nhóm “Bộ tứ sông Hồng”. Trên Vietnamnet năm 2016, nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết, vợ kém ông 19 tuổi và là người đảm đang. Ảnh: An ninh thủ đô Cũng năm 2016, trên Vnexpress, nhạc sĩ tâm sự ông từng sáng tác ca khúc "Nét ca trù ngày xuân" dành cho bà xã khi đó ở độ tuổi 18. Theo Nguyễn Cường, vợ của ông là người tự tin và có lòng tự trọng cao, không bao giờ muốn "ăn theo" tên tuổi chồng. Tuy có cá tính mạnh nhưng khi ở nhà, vợ của nhạc sĩ Nguyễn Cường lại là người điềm tĩnh, ôn nhu và luôn nở nụ cười. Ảnh: Đẹp Xem video "Nghệ sĩ Thu Huyền thể hiện ca khúc Về quê". Nguồn: Đêm nhạc Phó Đức Phương - Khúc hát phiêu ly.

