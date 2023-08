Doãn Quốc Đam và diễn viên nhí Gia Nghĩa múa lân dịp Trung thu

Mới đây, nam diễn viên Doãn Quốc Đam và Gia Nghĩa – cậu bé đảm nhận vai bé Long - con trai Thành trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình” đã thực hiện bộ ảnh mới mang chủ đề Tết Trung thu truyền thống. Trong bộ ảnh, hai “cha con” Doãn Quốc Đam hoá thân thành những người múa lân, diễn lại những động tác quen thuộc của môn nghệ thuật dân gian đặc biệt này. Theo diễn viên Doãn Quốc Đam, bộ ảnh là món quà anh và Gia Nghĩa gửi tới các gia đình nhân dịp Trung thu, với thông điệp về sự đoàn viên, ấm cúng. Trong tín ngưỡng dân gian, loài lân tượng trưng cho thịnh vượng, hạnh phúc, hanh thông. Cũng bởi vậy, múa lân xuất hiện ở nhiều dịp quan trọng trong năm, được nhiều người dân yêu thích và lưu truyền, gìn giữ. Doãn Quốc Đam cho biết, anh đặc biệt yêu thích loại hình nghệ thuật truyền thống này. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy múa lân trong dịp lễ Trung thu, anh đã mê mẩn, thích thú. “Tiếng trống, tiếng reo hò của mọi người xung quanh, những động tác của chú lân hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm xúc đặc biệt trong tôi. Cũng bởi vậy, tôi tự xem người ta biểu diễn, tìm video rồi tập theo. Dần dần, được mọi người “tín nhiệm”, vào mỗi dịp Trung thu, tôi vẫn cùng những người bạn biểu diễn cho mọi người xem. Chứng kiến những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của các em nhỏ vây quanh, tôi rất hạnh phúc”, nam diễn viên chia sẻ. Nhắc tới thời niên thiếu, Doãn Quốc Đam cũng không quên kỷ niệm vui: “Một lần đi xem múa lân về, do quá thích tiếng trống, tôi liền lấy chậu nhôm của mẹ mang ra gõ. Do gõ quá mạnh, tôi làm hỏng chậu nhôm, bị mẹ đánh cho một trận ra trò”. Là “nghệ sĩ múa lân không chuyên”, Doãn Quốc Đam rất tâm huyết với việc bảo tồn những nét đẹp Trung thu truyền thống. “Tôi muốn giữ lại những ngày Trung thu xưa, khi những gia đình quây quần làm bánh, rước đèn, xem múa lân, thay vì ngồi cùng nhau cầm điện thoại, ipad, chơi điện tử. Trẻ con khi ấy được quây quần làm nhân bánh, chờ đợi ăn chiếc bánh trung thu, cầm lồng đèn đi chơi khắp xóm, những chiếc đầu lân do cả xóm góp tiền mua, lấy tấm vải đặt vào đơn giản thôi nhưng đầy ắp tiếng cười”, nam diễn viên tâm sự. Trong bộ ảnh, Doãn Quốc Đam kết hợp cùng Gia Nghĩa – cậu “con trai” trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”. Sau một hành trình dài, cả hai đã rất thân thiết, gần gũi: “Với tôi và tất cả mọi người trong đoàn phim, Gia Nghĩa là một cậu bé đáng yêu, lém lỉnh, thông minh, diễn xuất tự nhiên. Dù thời tiết nóng, mệt, có những ngày quay từ sáng tới tối, Gia Nghĩa vẫn đầy năng lượng, hết mình, không bao giờ kêu than mệt mỏi”, Doãn Quốc Đam cho biết. Dù yêu quý Gia Nghĩa, nhưng Doãn Quốc Đam không đưa ra những lời khuyên về diễn xuất cho cậu nhóc. Doãn Quốc Đam khẳng định: “Tôi không muốn nói “Con phải thế này, con phải thế kia”, tốt hơn hết là cứ để Gia Nghĩa phát triển tự nhiên, cậu bé đã có năng khiếu sẵn rồi. Những lúc nghỉ giữa các cảnh quay, hai bố con thường trêu đùa với nhau để con đỡ mệt mỏi, con có cảm giác gần gũi, thoải mái. Đôi khi tôi cũng kể vài câu chuyện vui để con dễ dàng lấy cảm xúc”. Chia sẻ về bộ ảnh, Gia Nghĩa cho biết em đã trải qua một ngày rất vui và ý nghĩa. Sau khi cởi bỏ trang phục múa lân, em được cùng bố Doãn Quốc Đam và ê-kip làm bánh Trung thu, quây quần ăn bánh, ghi lại những bức hình kỷ niệm. Với Gia Nghĩa, đây là những giây phút tuyệt vời trước khi em bước vào năm học mới cũng như những dự án nghệ thuật tiếp theo.Xem trailer phim: "Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV Go

