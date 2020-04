Đọ vẻ nóng bỏng, quyến rũ chết người của Ngọc Trinh với Ngân 98

Mới đây, để đáp trả tin đồn "đi khách", Ngân 98 bất ngờ nhắc đến Ngọc Trinh. "Chứ Ngân mà chịu làm gái thì bây giờ Ngân giàu như chị Ngọc Trinh, có khi còn hơn luôn đó mấy bạn", Ngân 98 viết. Nhiều người đặt nghi vấn Ngân 98 "đá xéo" Ngọc Trinh. Tuy nhiên, Ngân 98 khẳng định cô không ám chỉ đàn chị "đi khách" mà chỉ muốn nói đến sự giàu có của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh sinh năm 1989, hơn Ngân 98 đến 9 tuổi cũng như bước vào showbiz nhiều năm hơn đàn em. Ngọc Trinh và Ngân 98 có không ít điểm chung. Cả hai từng đoạt danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc bị nhận xét xứng tầm ao làng, vướng không ít ồn ào và cùng theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Nếu như Ngọc Trinh có xưng danh "Nữ hoàng nội y", Ngân 98 được biết đến là hot girl.Ngân 98 sở hữu nhan sắc dao kéo. Trong khi Ngọc Trinh khẳng định cô không phẫu thuật thẩm mỹ. Ngân 98 và Ngọc Trinh đều có vòng eo con kiến. Về vòng một và vòng ba, Ngọc Trinh có phần lép vế so với đàn em. Gần đây, Ngọc Trinh bị chê do gầy hơn trước. Cô nặng 49 kg, số đo vòng 3 giảm 2 cm. Trong khi đó, Ngân 98 vẫn giữ chỉ số hình thể như trước đây. Ngân 98 liên tục đăng tải hình ảnh gợi cảm. Hot girl gốc Bình Định tự tin khoe vòng eo con kiến. Bạn gái của Lương Bằng Quang có ý định trùng tu vòng một cách đây không lâu. Chia sẻ quyết định dao kéo để tăng vòng một của Ngân 98 gây tranh cãi. Không ít cư dân mạng bình luận "to quá nhìn sợ" nếu như Ngân 98 tiếp tục dao kéo vòng một. Về phần Ngọc Trinh, mới đây, cô cho biết bản thân thấy may mắn khi không có tài năng nhưng lại nổi tiếng nhờ vẻ ngoài dễ thương và body chuẩn. "Body mình đẹp thì mình phải thừa nhận rằng body mình đẹp. Mặt mình không đẹp nhưng được cái dễ thương, baby, trẻ lâu", Ngọc Trinh nói. Chân dài gốc Trà Vinh còn chia sẻ rằng sẽ uổng nếu như một người đẹp như cô mà không sinh con gái. Mời quý độc giả xem video "Chi Pu đánh bại vòng eo 56 của Ngọc Trinh". Nguồn Youtube

