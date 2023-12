Đọ vẻ nóng bỏng của hai nữ DJ Mie - Ngân 98

DJ Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995 tại Đà Nẵng. DJ Mie được khán giả đặt nicknam là "Búp bê DJ" bởi khuôn mặt xinh xắn và vóc dáng đẹp. Người đẹp 28 tuổi sở hữu thân hình gợi cảm nhưng phong cách ăn mặc của cô mỗi khi đi làm không hề phản cảm mà kiểu điệu đà có phần "sến súa" nhưng vẫn khoe được vẻ quyến rũ. Mie từng thi vào trường Cao đẳng Múa Việt Nam nhưng sau đó lại rẽ hướng sang nghề DJ vì đam mê. Dòng nhạc sở trường của Mie là EDM. Ngoài DJ, mới đây Mie còn tham gia bộ phim webdrama "Vi Cá tiền truyện" phần 2 do diễn viên Quách Ngọc Tuyên sản xuất. Đầu tháng 11/2023, Mie chia tay bạn trai - nam diễn viên Hồng Thanh sau ba năm hẹn hò. Khác với vẻ ngoài điệu đà công chúa của Mie, nữ DJ Ngân 98 lại cực kỳ bốc lửa từ phong cách thời trang đời thường tới lúc đi đánh DJ tại bar. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1998 tại Bình Định). Ngoài DJ, Ngân 98 còn kinh doanh online rất phát đạt. Nữ DJ sinh năm 1998 bắt đầu được chú ý bởi clip "miệt thị" những người ngực nhỏ. Tuy sau đó Ngân 98 đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định không "vơ đũa cả nắm" nhưng cô vẫn bị chỉ trích nặng nề. Người đẹp 26 tuổi liên tiếp gây chú ý bằng những hình ảnh táo bạo, khoe da thịt quá đà, bất chấp những lời bình luận khiếm nhã và sự phản ứng của dân mạng. Người đẹp quê Bình Định cho rằng hở hang khoe thân là sở thích của mình và cũng chia sẻ đó là lý do mà bạn trai cũ của cô không chịu đựng nổi, dẫn tới chia tay. Năm 2018, Ngân 98 và nhạc sĩ Lương Bằng Quang công khai mối quan hệ tình cảm. Hiện cả hai đang sống chung với nhau nhưng chưa nghĩ tới chuyện đám cưới hay sinh con.Xem video: Nữ DJ tự nhận có bộ ngực lớn nhất Việt Nam “đốt mắt” người nhìn

