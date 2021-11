Đỗ Thị Hà gợi cảm với váy xuyên thấu tại Miss World

Mới đây, tham gia một hoạt động của cuộc thi Miss World 2021- Hoa hậu Thế giới 2021, Đỗ Thị Hà lựa chọn phong cách gợi cảm. Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà diện đầm hoa xuyên thấu, ôm sát cơ thể. Đỗ Thị Hà kêu gọi khán giả ủng hộ cho cô sau khi hoàn thành phần thi Thử thách đối đầu - Head to head challenge. Ở phần thi Head to head challenge, đại diện Việt Nam diện đầm đỏ lệch vai họa tiết lấy cảm hứng hình ảnh trống đồng Đông Sơn. Đỗ Thị Hà sử dụng tiếng Anh mà không nhờ đến sự hỗ trợ từ phiên dịch. Đỗ Thị Hà nhận được câu hỏi liên quan đến quỹ học bổng mang tên mình. Người đẹp chia sẻ, quỹ học bổng được thành lập sau lời gợi ý của một thầy giáo cũ. Điều thúc đẩy Đỗ Thị Hà thực hiện quỹ học bổng là giáo dục giúp trẻ em trưởng thành hơn. Trước câu hỏi về điều có giá trị to lớn nhất trong cuộc sống của bản thân, Đỗ Thị Hà cho biết, đó là gia đình của cô. Người đẹp tự tin nói thêm, dù cô thất bại hay thành công, gia đình vẫn luôn bên cạnh cô. Gia đình cũng là sức mạnh để Đỗ Thị Hà vượt qua mọi khó khăn. Trả lời lưu loát hai câu hỏi phần thi Head to head challenge, Hoa hậu Đỗ Thị Hà được nhiều khán giả đánh giá cao. Ngoài Head to head challenge, đại diện Việt Nam cũng ghi hình xong phần thi Dances of the world. Đỗ Thị Hà diện trang phục “Nhụy Kiều Tướng Quân - Bà Triệu” cho phần thi Dance of the world. Ít ngày trước, Đỗ Thị Hà lọt top 27 phần thi tài năng. Sắp tới, cô bước vào bán kết phần thi này. Trong những ngày tới đây, Đỗ Thị Hà cùng các thí sinh trải qua các phần thi phụ như Thể thao, Top model… Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

