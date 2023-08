Đọ tài diễn xuất của Ngô Thanh Vân - Trấn Thành

Ngô Thanh Vân - Trấn Thành là hai trong số những khách mời của một chương trình do Kathy Uyên vừa tổ chức. Chia sẻ quan điểm về nghề diễn, Trấn Thành bày tỏ, việc chọn được vai diễn phù hợp với cá tính bản thân là yếu tố quan trọng hàng đầu với diễn viên. Dân Trí dẫn lời nam MC: "Do các bạn không đúng cá tính, không hợp vai với những nhân vật đó. Tôi nói thật nếu không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng "chết" chứ đừng nói là các bạn. Hollywood cũng vậy, không hợp vai thì diễn dở thôi". Ảnh: Zing. Ngô Thanh Vân không đồng tình với quan điểm của Trấn Thành. “Nàng đả nữ” nói: “Nếu xin chọn đúng vai để diễn thì nói thật ở thị trường phim Việt Nam, diễn viên còn chưa có vai để chọn nữa chứ đừng nói là các bạn trẻ mới học diễn xuất. Làm gì có nhiều cơ hội để chúng ta chọn lựa? Mình muốn là diễn viên thì bất cứ vai nào mình cũng phải làm được”. Trước chia sẻ của Ngô Thanh Vân, Trấn Thành giữ im lặng. Ảnh: Phụ Nữ Mới. Trấn Thành chỉ có một năm học diễn xuất tại trường Sân Khấu - Điện ảnh. Anh bị buộc thôi học vì chạy show quá nhiều, nợ học phí. Trong khi đó, Ngô Thanh Vân không được đào tạo diễn xuất bài bản. Cô đóng phim sau khi làm người mẫu. Ảnh: Saostar.Trấn Thành đóng vai phụ khi mới vào nghề diễn viên. Anh từng xuất hiện thoáng qua trong phim truyền hình Mùi ngò gai. Vai diễn của Trấn Thành là một MC. Ảnh: Vietnamnet. Trong Cổng mặt trời, Trấn Thành đóng vai đàn em của Phùng Ngọc Huy. Ảnh: Vietnamnet. Khi sự nghiệp MC lên như diều gặp gió, Trấn Thành đóng vai chính loạt phim điện ảnh như: Bệnh viện ma, Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu. Ảnh: Vietnamnet. Nam MC vào vai chính trong các dự án tự sản xuất gồm webdrama và phim điện ảnh Bố già. Ngoài ra, vai diễn của anh trong Nhà bà Nữ cũng gây chú ý. Ảnh: Tiền Phong. Ngô Thanh Vân có nhiều vai diễn ấn tượng ở thị trường phim ảnh Việt Nam như Thúy trong Dòng máu anh hùng, Hai Phượng trong bộ phim cùng tên. Đặc biệt, với vai Thúy, Ngô Thanh Vân đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15. Ảnh: Dân Trí. Ngô Thanh Vân còn phô diễn khả năng diễn xuất ở thị trường phim ảnh Hollywood. Cô từng tham gia các phim: Ngọa hổ tàng long 2, Bright, Star wars: The last Jedi, Da 5 bloods, The old guard, The princess, The creator. Ảnh: Zing. Theo Zing, một số tờ báo ở Hollywood như Indiewire, CNN đánh giá cao khả năng võ thuật của Ngô Thanh Vân khi cô đóng phim The princess. Ảnh: Người Lao Động. Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy

