Đọ sự nghiệp 3 mỹ nhân bằng tuổi: Kim Oanh - Giáng Son - Vân Anh

Diễn viên Kim Oanh là mỹ nhân Việt sinh năm 1975. Có mẹ làm văn nghệ quần chúng, từ nhỏ, cô đã theo mẹ đứng sau cánh gà xem và nung nấu ước mơ trở thành diễn viên. Mong ước của Kim Oanh trở thành hiện thực khi cô đỗ khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (khóa 1995-1999). Ảnh: FBNV 18 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ 2, Kim Oanh được đạo diễn Lê Đức Tiến mời đóng vai Mây đanh đá trong phim "Sóng ở đáy sông". Vai Mây chính là vai diễn truyền hình đầu tiên của nữ diễn viên tuổi Ất Mão này. Ảnh: Dân Việt Vì diễn quá đạt vai Mây, Kim Oanh bị khán giả ghét lây. Cũng từ vai diễn này, nữ diễn viên sinh năm 1975 đóng đinh vai người đàn bà đanh đá, chua ngoa, thủ đoạn. Ngoài ra, Kim Oanh được nhiều người đặt biệt danh là "nữ diễn viên cong cớn nhất màn ảnh Việt". Ảnh: Zing Các phim truyền hình có sự tham gia của Kim Oanh gồm: “Những ngọn nến trong đêm”, “Ma làng”, “Những giấc mơ dài”, “Cầu vồng tình yêu”, “Chân trời trắng”, “Chiều ngang qua phố cũ”, “Đừng bắt em phải quên”. Ảnh: FBNV Kim Oanh còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực sân khấu kịch và hài Tết. Bên cạnh đó, ngoài là diễn viên, cô còn đạo diễn các vở kịch, làm biên tập viên phòng sân khấu của Ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2012, Kim Oanh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ảnh: FBNV Bằng tuổi Kim Oanh, Nguyễn Trần Vân Anh là một trong những gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến qua bản tin Thời sự 19h của VTV. Ảnh: Dân Việt BTV Vân Anh giữ sóng bản tin Thời sự 19h của VTV từ cuối năm 1997 đến tháng 11/2016. Cô tạo được dấu ấn riêng với khán giả bằng kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp. Ảnh: VTV Nữ biên tập viên sinh năm 1975 từng bộc bạch lý do rời VTV: “Có thể nhiều người bất ngờ khi tôi rời khỏi VTV nhưng với tôi đó là ý định từ lâu rồi. Chính môi trường làm việc, sự tin yêu của khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng đến một lúc, tôi cảm thấy mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một hướng đi mới cho mình, hướng đến tương lai hơn. Tất nhiên là quyết định này cũng rất khó khăn, bởi không dễ gì mình có thể từ bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua”. Ảnh: Dân Việt Cũng sinh năm 1975, Giáng Son có bố là nhạc sĩ, nhà nghiên cứu chèo Hoàng Kiều, mẹ là giáo viên dạy múa chèo. Từ nhỏ, cô muốn làm diễn viên chèo nhưng lại được bố dạy piano. Tuy không thích, Giáng Son vẫn phải theo học nhạc phương Tây. Sau này, cô luôn thầm cảm ơn bố đã định hình cho mình hướng đi nghệ thuật ngay từ nhỏ. Ảnh: FBNV Khi trưởng thành, Giáng Son bắt đầu theo đuổi sáng tác. Cô có nhiều bài hát được yêu thích như: “Giấc mơ trưa”, “Thu cạn”, “Hà Nội 12 mùa hoa”. Ảnh: FBNV Giáng Son thành lập nên nhóm 5 Dòng kẻ gồm: Giáng Son, Lan Hương, Bảo Lan, Linh Nga và Hồng Ngọc. Do vừa đi dạy vừa đi hát, Giáng Son liên tục gặp trở ngại. Vì vậy nữ nhạc sĩ sinh năm 1975 quyết định rời nhóm. Ảnh: FBNV Giáng Son làm huấn luyện viên chương trình Sing my song mùa 1 và 2, Battle of the Bands 2017. Ảnh: Vietnamnet Xem video giới thiệu phim "Đừng bắt em phải quên". Nguồn VTV Giải trí

