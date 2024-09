Đọ sắc dàn thí sinh cao 1m8 ở Miss Universe Vietnam 2024

Nguyễn Thị Trà My có chiều cao 1m80, thuộc nhóm thí sinh nổi bật ở Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: FB Trà My. Trà My có số đo ba vòng 86-63-90 cm. Ảnh: FB Trà My. Thí sinh Miss Universe Vietnam 2024 là á quân Vietnam's Next Top Model 2011. Ảnh: FB Trà My. Trong tập 5 chương trình truyền hình thực tế Miss Universe Vietnam 2024, Trà My lọt top 5 màn trình diễn xuất sắc nhất. Ảnh: FB Trà My. Lương Thị Hoa Đan có chiều cao 1m8, số đo ba vòng 88-65-95 cm. Ảnh: FB Hoa Đan. Chiều cao là lợi thế của Hoa Đan khi thi Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: FB Hoa Đan. Hoa Đan là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Ảnh: FB Hoa Đan. Năm 2022, khi thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa Đan cao 1m76, có số đo ba vòng 92-66-99 cm. Ảnh: FB Hoa Đan. Tham gia Miss Universe Vietnam 2024, Bùi Hạnh Nguyên nổi bật nhờ chiều cao 1m81. Ảnh: FB Hạnh Nguyên. Cô gái quê Long An có số đo ba vòng 85-62-95 cm. Ảnh: FB Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên hiện tại làm người mẫu tự do. Ảnh: FB Hạnh Nguyên.Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 sẽ diễn ra vào ngày 14/9. Ảnh: FB Hạnh Nguyên. Xem video: "Group anti "mọc như nấm", Hoa hậu Quỳnh Hoa đối mặt hàng loạt thị phi".

