Vóc dáng nuột của Đoàn Tường Linh nổi bật ở Miss Universe Vietnam 2024

Đoàn Tường Linh đang thuộc nhóm thí sinh nổi bật ở Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: Miss Universe Vietnam. Tường Linh sinh năm 2000, cao 1m77, có số đo ba vòng 84 - 60 - 89 cm. Ảnh: Miss Universe Vietnam. Chân dài sở hữu thân hình đẹp cùng khuôn mặt rất hài hòa, ưa nhìn. Ảnh: Miss Universe Vietnam. Thí sinh Miss Universe Vietnam 2024 chuộng phong cách gợi cảm. Ảnh: FB Đoàn Tường Linh. Tường Linh từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc trước Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: FB Đoàn Tường Linh. Chân dài dừng chân ở top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: FB Đoàn Tường Linh. Tường Linh lọt top 55 Miss Grand Vietnam 2022 nhưng sau đó rút lui trước đêm chung khảo vì lý do cá nhân. Ảnh: FB Đoàn Tường Linh. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tường Linh theo đuổi con đường người mẫu. Ảnh: FB Đoàn Tường Linh. Cô từng làm PG chụp mẫu ảnh cho một số thương hiệu trước khi đắt show làm người mẫu. Ảnh: FB Đoàn Tường Linh. Chia sẻ về việc tham gia Miss Universe Vietnam 2024, Tường Linh cho hay: "Tôi đã ở trong vỏ bọc an toàn của mình quá lâu, đến với cuộc thi năm nay với format hoàn toàn mới với 6 buổi training interview là cơ hội rất lớn cho tôi để tôi có thể bứt phá được bản thân". Ảnh: FB Đoàn Tường Linh. Mới đây, Tường Linh lọt top 5 thí sinh trình diễn nổi bật ở phần thi dạ hội và áo tắm trong tập 5 Miss Universe Vietnam 2024 cùng Kỳ Duyên, Mlee, Quỳnh Anh và Trà My. Ảnh: Miss Universe Vietnam. Xem video Kim Duyên trình diễn quốc phục ở Hoa hậu Hoàn vũ. Nguồn Miss Universe Vietnam

