Đọ sắc dàn á hậu lấy chồng sớm khi chưa hết nhiệm kỳ

Tường San là một trong những á hậu lấy chồng khi chưa hết nhiệm kỳ. Đám cưới của cô sẽ diễn ra vào ngày 30/11. Chú rể sinh năm 1991, hơn cô dâu 9 tuổi. Nhan sắc của nàng á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 khi lấy chồng được đánh giá ở thời kỳ đỉnh cao. Không chỉ là á hậu lấy chồng khi chưa hết nhiệm kỳ, Tường San còn là một trong những mỹ nhân Việt lên xe hoa sớm bởi cô kết hôn ở độ tuổi 20. Trước Tường San, Thúy Vân cũng theo chồng bỏ cuộc chơi khi còn đảm nhận vai trò á hậu đương nhiệm. Thúy Vân kết hôn vào tháng 7/2020 ở độ tuổi 27. Thời điểm làm đám cưới, nàng á hậu đang mang bầu con trai đầu lòng, nhan sắc được khen mặn mà. Trong thời gian bầu bí, Á hậu Thúy Vân luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, nhanh nhẹn. Ngô Trà My giống Thúy Vân khi lên xe hoa trong thời gian đảm nhận vai trò á hậu đương nhiệm. Thời điểm lấy chồng, Trà My ở tuổi 24, giành danh hiệu á hậu được 5 tháng. Không ít người tiếc nuối khi Trà My không đi thi quốc tế bởi cô được đánh giá cao về nhan sắc và ứng xử. Sau 4 năm kết hôn, Trà My là bà mẹ một con xinh đẹp. Với cuộc sống hiện tại, nàng á hậu cho biết, cô cảm thấy hài lòng. Dàn á hậu lấy chồng khi chưa hết nhiệm kỳ còn có Diễm Trang. Năm 2014, cô đoạt danh hiệu á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. 1 năm sau, Diễm Trang kết hôn. Ảnh: Zing Diễm Trang lấy chồng ở tuổi 24. Người đẹp cho biết, cô bỏ qua giai đoạn khán giả chú ý đến người đương nhiệm, nhưng bù lại có hậu phương gia đình luôn bên cạnh. Diễm Trang được khen xinh đẹp hơn so với thời điểm mới lấy chồng. Xem video "Tường San thi nhan sắc quốc tế". Nguồn FB Tường San

