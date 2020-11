Tường San kết hôn tuổi 20: Hội mỹ nhân lấy chồng sớm còn ai?

Vào ngày 30/11 tới đây, Á hậu Tường San kết hôn. Nửa kia của cô sinh năm 1991, hơn người đẹp 9 tuổi. Cả hai hẹn hò được khoảng 1 năm. Tường San chia sẻ lý do cô lấy chồng sớm: “Tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn". Trước Á hậu Tường San, không ít mỹ nhân Việt cũng kết hôn sớm. Diệp Bảo Ngọc là một trong số đó. Hot girl sinh năm 1993 kết hôn với diễn viên Thành Đạt ở tuổi 19. Ảnh: Zing 1 năm sau đám cưới, hot girl 9x hạ sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, tháng 6/2015, Diệp Bảo Ngọc tuyên bố cô và Thành Đạt đã đường ai nấy đi. Ảnh: Vietnamnet Giống Diệp Bảo Ngọc, năm 19 tuổi, Kim Tuyến cũng lấy chồng rồi sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, tới năm 21 tuổi, nữ diễn viên ly hôn. Ảnh: Đất Việt Kim Tuyến cho biết, chồng cũ là mối tình đầu và cô kết hôn theo ý muốn của bố mẹ. Đến khi sống chung, cả hai không hợp nhau về tính cách. Ngọc Anh từng gây chú ý khi giành được ngôi vị Miss Audition năm 2006. Một năm sau đó, khi mới chỉ 19 tuổi, cô quyết định làm đám cưới với một thiếu gia hơn cô 4 tuổi. Ảnh: Yan Ngọc Anh từng chia sẻ tổ ấm hạnh phúc với một bé trai và một bé gái xinh xắn cùng người chồng tâm lý. Tuy nhiên, năm 2018, cô công khai đã ly hôn, làm mẹ đơn thân. Ảnh: Yan Xuân Mai kết hôn cuối năm 2014 khi mới 19 tuổi. Nữ ca sĩ nhí một thời hiện sống ở Mỹ bên chồng và ba con: 2 trai, 1 gái. Ảnh: Lao động Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân kết hôn năm 2017 ở tuổi 21. Cùng năm, cô sinh con trai đầu lòng. Sau khi lấy chồng, cô không còn mặn mà với showbiz. Sinh năm 1992, hot girl Ivy kết hôn với ca sĩ Hồ Quang Hiếu khi cô mới chỉ 21 tuổi. Tuy nhiên, sau 3 tháng chung sống, cặp đôi chia tay. Ảnh: Dân Việt MC Quỳnh Chi cũng là một trong số những mỹ nhân Việt kết hôn sớm. Đám cưới của hot girl sinh năm 1990 được tổ chức năm 2012. Tuy nhiên, cô ly hôn sau hơn 3 năm chung sống. Hoa hậu Thùy Lâm kết hôn ở tuổi 23 với bạn trai lâu năm. Nói về cuộc sống hiện tại, cô chỉ ngắn gọn: "Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con". Dàn á hậu: Diễm Trang, Ngô Thanh Thanh Tú, Ngô Trà My cùng lên xe hoa ở tuổi 24 và đều có tổ ấm hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Tường San thi nhan sắc quốc tế". Nguồn FB Tường San

