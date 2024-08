Đọ sắc Chi Pu - Xoài Non vướng tin đồn tình cảm với Gil Lê

Chi Pu và Xoài Non (phải) là hai mỹ nhân vướng tin đồn tình cảm với Gil Lê. Ảnh: FB Xoài Non, Chi Pu. Chi Pu và Xoài Non đều sở hữu vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Xoài Non, Chi Pu. Khuôn mặt của Chi Pu thanh tú còn Xoài Non sở hữu gương mặt xinh như búp bê. Chi Pu từng cho biết, đôi mắt là điểm tự tin nhất trên khuôn mặt. Ảnh: FB Xoài Non, Chi Pu. Mặc gợi cảm, Chi Pu và Xoài Non đều khiến người đối diện khó rời mắt. Ảnh: FB Xoài Non, Chi Pu. Hai hot girl khoe vóc dáng quyến rũ trong trang phục bó sát mỏng tang khi đi biển. Ảnh: FB Xoài Non, Chi Pu. Chi Pu và Gil Lê dính như sam trong 3 năm còn Gil Lê và Xoài Non mới bị lộ ảnh thân mật. Ảnh: FB Xoài Non, Chi Pu. Xoài Non ly hôn Xemesis vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: FB Xoài Non. Hot girl sinh năm 2002 làm người mẫu ảnh, diễn viên trong những năm qua. Ảnh: FB Xoài Non. Đến nay, Xoài Non chưa có hoạt động nghệ thuật nào đáng chú ý. Ảnh: FB Xoài Non. Chi Pu nỗ lực thoát mác hot girl. Cô chăm đi hát, đóng phim. Ảnh: FB Chi Pu. Sự nghiệp của Chi Pu lên như diều gặp gió sau khi cô tham gia chương trình Trung Quốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Ảnh: FB Chi Pu. Xem video: "Gil Lê nhí nhảnh ở hậu trường gameshow". Nguồn FB Gil Lê

