Đọ sắc 3 ngọc nữ màn ảnh Lan Ngọc - Nhã Phương - Diễm My

Nhã Phương - Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My có không ít điểm chung. Cả ba cùng sinh năm 1990, là diễn viên nổi tiếng và sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Sở hữu vóc dáng thon gọn, Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương gợi cảm không kém cạnh nhau khi chung khung hình. Nhan sắc 3 nàng ngọc nữ ngày càng lên hương. Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương gây chú ý khi hợp tác trong dự án phim điện ảnh mang tên "1990" sắp ra mắt. Cách đây 7 năm, Nhã Phương và Lan Ngọc từng đóng chung phim "Vừa đi vừa khóc". Ngoài ra, cả hai còn là bạn chung lớp đại học. Ảnh: Đất Việt Nhã Phương và Diễm My quen biết nhau từ lâu nhưng ít có dịp hợp tác. Ảnh: VOV Diễm My và Lan Ngọc cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Ảnh: Thương hiệu công luận Trong khi Lan Ngọc giữ kín chuyện tình cảm, Diễm My công khai hẹn hò Vinh Nguyễn trong những năm qua. Ảnh: Yan Trong bộ ba ngọc nữ màn ảnh Việt, Nhã Phương đang có tình duyên được cho là viên mãn nhất. Cô kết hôn với Trường Giang rồi sinh con gái. Từ khi lập gia đình, Nhã Phương càng được Trường Giang yêu chiều. Xem video "Ninh Dương Lan Ngọc hát tặng Lâm Vỹ Dạ". Nguồn FBNV

Nhã Phương - Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My có không ít điểm chung. Cả ba cùng sinh năm 1990, là diễn viên nổi tiếng và sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Sở hữu vóc dáng thon gọn, Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương gợi cảm không kém cạnh nhau khi chung khung hình. Nhan sắc 3 nàng ngọc nữ ngày càng lên hương. Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương gây chú ý khi hợp tác trong dự án phim điện ảnh mang tên "1990" sắp ra mắt. Cách đây 7 năm, Nhã Phương và Lan Ngọc từng đóng chung phim "Vừa đi vừa khóc". Ngoài ra, cả hai còn là bạn chung lớp đại học. Ảnh: Đất Việt Nhã Phương và Diễm My quen biết nhau từ lâu nhưng ít có dịp hợp tác. Ảnh: VOV Diễm My và Lan Ngọc cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Ảnh: Thương hiệu công luận Trong khi Lan Ngọc giữ kín chuyện tình cảm, Diễm My công khai hẹn hò Vinh Nguyễn trong những năm qua. Ảnh: Yan Trong bộ ba ngọc nữ màn ảnh Việt , Nhã Phương đang có tình duyên được cho là viên mãn nhất. Cô kết hôn với Trường Giang rồi sinh con gái. Từ khi lập gia đình, Nhã Phương càng được Trường Giang yêu chiều. Xem video "Ninh Dương Lan Ngọc hát tặng Lâm Vỹ Dạ". Nguồn FBNV